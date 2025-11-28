За неделю в Харькове почти 1,5 тысячи заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19
Как уточнили в пресс-службе мэрии, с 20 по 26 ноября в Харькове – 1327 людей заболели гриппом и острыми вирусными инфекциями.
По информации департамента здравоохранения, в течение недели зафиксировали десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом ни одного госпитализированного за этот период времени не было.
«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в мэрии.
