За неделю в Харькове почти 1,5 тысячи заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с 20 по 26 ноября в Харькове – 1327 людей заболели гриппом и острыми вирусными инфекциями.

По информации департамента здравоохранения, в течение недели зафиксировали десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом ни одного госпитализированного за этот период времени не было.

«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в мэрии.