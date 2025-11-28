Live

Как копы спасали сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянщине (видео)

Общество 09:40   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции Украины рассказали историю спасения совы на Купянском направлении. Как оказалось, птица запуталась в антидроновой сетке и уже не могла самостоятельно выбраться. 

Сову заметили бойцы Полка полиции особого назначения и сразу же начали вызволять пернатую.

«Птица была сильно испугана и сперва пыталась защищаться, не понимая, что ей хотят помочь. Однако, почувствовав покой и осторожность спецназовцев, сова успокоилась и полностью доверилась своим спасителям», – пишут в полиции.

В результате бойцам все же удалось аккуратно освободить птицу. После чего ее отпустили на волю.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
