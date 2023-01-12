На Харківщині хворі діти мають більше ускладнень – директор інфекціонки

Більше хворих дітей проходить через відділення інтенсивної терапії, повідомив МГ “Об’єктив” директор обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Оцінюючи важкість стану цьогорічних пацієнтів лікарі зазначають, що діти потрапляють до стаціонару із ускладненнями.

«Хворі стали тяжчі, чим були навесні навіть в минулому році і до сезону розвитку грипу. Більше хворих проходить через відділення інтенсивної терапії. Більше є ускладнень. Багато дітей з супутніми патологіями. Це ще раз підтверджує, те що діти з груп ризику частіше хворіють гострими респіраторними інфекціями і грипом», – зазначив Дмитро Кухар.

Він повідомив, що в лікарні є протигрипозні і препарати.

«Ми готові брати всіх хто буде бажати і хто потребує обстеження і лікування в плані як covid-19, такі гострої респіраторної інфекції, грипу тощо», – підкреслив Кухар.