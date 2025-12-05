Понад 1300 людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові
Фото: ХМР
На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворів 1301 житель.
Як повідомили у Харківській міськраді, з 27 листопада по 3 грудня зафіксували 12 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.
Зазначимо, що захворюваність в Харкові трохи зменшується. Адже з 20 по 26 листопада у місті на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1327 людей. При цьому випадків COVID було більше – минулого тижня зареєстрували 10.
У мерії нагадали, що звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медзакладу, з собою потрібно мати паспорт.
