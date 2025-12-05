Более 1300 человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове
Фото: ХГС
Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболел 1301 житель.
Как сообщили в Харьковском горсовете, с 27 ноября по 3 декабря зафиксировали 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было.
Отметим, что заболеваемость в Харькове несколько уменьшилась. Так как с 20 по 26 ноября в городе гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 1327 человек. При этом случаев COVID было больше – на прошлой неделе зарегистрировали 10.
В мэрии напомнили, что обратиться за направлением бесплатного тестирования на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медучреждение, с собой нужно иметь паспорт.
