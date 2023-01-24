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Вакцинация детей от Covid-19 в Харькове. Что нужно знать

Общество 21:09   24.01.2023
Елена Нагорная
Вакцинация детей от Covid-19 в Харькове. Что нужно знать

Прививку вакциной Comirnaty от коронавируса согласно приказу Минздрава могут получить дети в возрасте от 5 до 12 лет. Иммунизация предусматривает введение двух доз с интервалом в 21-28 суток.

В январе после централизованного получения вакцины Comirnaty детям будут делать прививки в детских поликлиниках при наличии согласия родителей (или законных представителей) и после осмотра педиатра или семейного врача, сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, 12 января директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов сообщил, что Харьковщина получила 3 тысячи доз вакцины Comirnaty для детей, которые распределяют по пунктам вакцинации Харькова и области.

По данным мэрии, в 2022 году в Харькове Comirnaty вакцинировали 1928 детей в возрасте от 12 лет (с октября 2021 года (начала разрешенной вакцинации от Covid-19 детям) по декабрь 2022 года включительно был привит 4041 ребенок).

В 2022 году в Харькове ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус у 4017 детей, а с апреля 2020 по 2022 год — у 12,6 тысячи детей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 21:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прививку вакциной Comirnaty от коронавируса согласно приказу Минздрава могут получить дети в возрасте от 5 до 12 лет. Иммунизация предусматривает введение двух доз с интервалом в 21-28 суток.".