Показатели неудовлетворительные — на Харьковщине проблемы с вакцинацией детей

По итогам 2022 года на Харьковщине не выполнили план профилактических прививок, что угрожает ростом заболеваемости смертельно опасными болезнями — корью, дифтерией, столбняком и так далее.

«По итогам 2022 года показатели выполнения плана профилактических прививок в Харьковской области неудовлетворительные. Значительно снизились темпы охвата прививками против кори, паротита, краснухи детей в возрасте 1 и 6 лет; против дифтерии, коклюша и столбняка (до года, 18 месяцев, 6 и 16 лет соответственно); во всех целевых группах (до года, 18 месяцев, 6 и 14 лет) против полиомиелита. Уровень охвата прививками против вирусного гепатита В детей до года остается низким по сравнению с уровнями охвата этой возрастной группы против дифтерии и полиомиелита. Крайне на низком уровне охвата прививками против дифтерии и столбняка взрослого населения», — сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ.

Специалисты предупреждают, то такая ситуация несет угрозу для каждого, кто не сделал прививки, а также — в целом для общества, так как повышает риск развития эпидемии. Всех, кто вовремя не вакцинировался или не сделал прививки детям, призывают срочно обратиться к врачам. Причем переселенцам для этого даже не нужно заключать новую декларацию с «семейником».

«Для получения прививки внутренне перемещенным лицам не нужно заключать новую декларацию. Достаточно обратиться в ближайшее учреждение первичной медицинской помощи и получить прививку безвозмездно. Все данные о вакцинации будут внесены в электронную систему здравоохранения. Если у вас есть нарушения Календаря прививок, вакцинация будет проведена с соблюдением минимальных интервалов и в соответствии с требованиями приказа Минздрава Украины от 16.09.2011 №595. Следует помнить, что во время одного визита к врачу возможно одновременное введение нескольких вакцин», — отметили в Центре контроля и профилактики болезней.

Медики подчеркнули, что в данный момент на Харьковщине есть запасы всех необходимых вакцин.