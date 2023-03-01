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За два месяца 2023 на Харьковщине обнаружили всего 815 случаев COVID-19

Общество 09:06   01.03.2023
Оксана Горун
За два месяца 2023 на Харьковщине обнаружили всего 815 случаев COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

«Недотестируют» — медики объясняют, что COVID-19 никуда не исчез, просто в регионе вместо необходимых 300 человек в сутки проверяют в среднем 68,2.

«В нашей области не обеспечивается охват тестированием необходимого количества населения, что приводит к недовыявлению случаев, — объясняют статистику в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. — Еженедельно из 100 тысяч населения должно быть обследовано не менее 300 человек, в Харьковской области этот показатель составляет 68,2 (средний по Украине – 363,3). К сожалению, наше население в большинстве случаев не обращается за медицинской помощью с началом болезни».

Из-за такого «недотестирования» в 2023 году (то есть за два месяца) на Харьковщине зарегистрировали только 815 случаев COVID-19.

«За последнюю неделю лабораторно подтверждено 100 случаев против 107 за прошедшую (интенсивный показатель на 100 тысяч населения 3,57, против 4,66). Жители областного центра среди заболевших COVID-19 составляют 60,0%», — отметили в Центре.

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Медики призывают харьковчане не игнорировать признаки болезни и своевременно проходить диагностику. Во-первых, это позволит не заразить других людей, во-вторых — вовремя начать лечение. Ведь смертность от коронавируса продолжает быть более высокой, чем от других ОРВИ и гриппа. Показатель летальности в 2023 году составил 5,4%, в то время как средний за весь период эпиднадзора за COVID-19 – 2,3%.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Недотестируют» — медики объясняют, что COVID-19 никуда не исчез, просто в регионе вместо необходимых 300 человек в сутки проверяют в среднем 68,2".