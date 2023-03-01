За два месяца 2023 на Харьковщине обнаружили всего 815 случаев COVID-19

«Недотестируют» — медики объясняют, что COVID-19 никуда не исчез, просто в регионе вместо необходимых 300 человек в сутки проверяют в среднем 68,2.

«В нашей области не обеспечивается охват тестированием необходимого количества населения, что приводит к недовыявлению случаев, — объясняют статистику в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. — Еженедельно из 100 тысяч населения должно быть обследовано не менее 300 человек, в Харьковской области этот показатель составляет 68,2 (средний по Украине – 363,3). К сожалению, наше население в большинстве случаев не обращается за медицинской помощью с началом болезни».

Из-за такого «недотестирования» в 2023 году (то есть за два месяца) на Харьковщине зарегистрировали только 815 случаев COVID-19.

«За последнюю неделю лабораторно подтверждено 100 случаев против 107 за прошедшую (интенсивный показатель на 100 тысяч населения 3,57, против 4,66). Жители областного центра среди заболевших COVID-19 составляют 60,0%», — отметили в Центре.

Медики призывают харьковчане не игнорировать признаки болезни и своевременно проходить диагностику. Во-первых, это позволит не заразить других людей, во-вторых — вовремя начать лечение. Ведь смертность от коронавируса продолжает быть более высокой, чем от других ОРВИ и гриппа. Показатель летальности в 2023 году составил 5,4%, в то время как средний за весь период эпиднадзора за COVID-19 – 2,3%.