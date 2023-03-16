«Видим постепенный рост заболеваемости»: ситуация с COVID на Харьковщине
За последнюю неделю на Харьковщине зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусом, против 101 – на прошлой неделе.
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максим Хаустов. Он предположил, что такая тенденция может стать началом весенней волны.
«Мы видим постепенный рост заболеваемости COVID-19. В области превалирует штамм «Омикрон», новая генетическая линия вируса ХВВ.1.5 не зарегистрирована», — рассказал Хаустов.
Он также отметил, что в Харьковской области 14 медучреждений оказывают помощь в лечении больных на COVID-19. В общем – 2051 кровать. Занятость этих кроватей составляет 12% от общего количества. В 3 детских больницах – 300 коек, из них занято 5%. Количество коек с подведенным кислородом составляет 1703, заполненность – 50%.
«Напоминаю, что единственной защитой от COVID-19 есть вакцинация. В Харьковской области на сегодняшний день работает 122 пункта вакцинации, все они обеспечены вакцинами. В частности, в области есть около 55 000 вакцин CoronaVac, 6 000 – Comirnaty Tris от Pfizer, детский Comirnaty – 3 000 доз и 300 – Janssen», — сообщил Максим Хаустов.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 16:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю на Харьковщине зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусом, против 101 – на прошлой неделе.".