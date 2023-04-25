На майдані в Харкові чотири дні безкоштовно вакцинуватимуть усіх охочих
У понеділок, 24 квітня, стартував Всесвітній тиждень імунізації. З цієї нагоди у Харкові на дитячих точках “Спільно” ЮНІСЕФ з 27 по 30 квітня відбуватимуться інтерактивні заходи для школярів та всіх охочих.
Основна мета заходу – нагадати про важливість дотримання календаря профілактичних щеплень та пояснити дітям, як вакцини навчають організм захищатися від інфекцій, пише Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У програмі – пізнавальна вікторина про здоров’я та його захист, мегарозмальовка, яскрава фотозона та подарунки. Також на заході діти та дорослі зможуть безкоштовно вакцинуватись від небезпечних хвороб.
Вакцинальні бригади працюватимуть з 27 по 30 квітня з 12:00 до 17:00 на майдані Привокзальному, 1. 27 та 28 квітня на локації чекають організовані шкільні колективи, а 29 та 30 квітня – усіх охочих.
“Зробити щеплення малечі можна лише за наявності свідоцтва про народження та посвідчення особи одного із батьків або опікуна”, – уточнили в центрі.
Заходи без можливості вакцинуватися відбуватимуться щодня на станціях метро “Метробудівників”, “Героїв Праці”, “23 Серпня” та “Перемога”. Початок – о 14:00.
Читайте також: Менше половини дітей на Харківщині вакцинували проти кору (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «На майдані в Харкові чотири дні безкоштовно вакцинуватимуть усіх охочих»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 21:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 24 квітня, стартував Всесвітній тиждень імунізації. З цієї нагоди у Харкові на дитячих точках “Спільно” ЮНІСЕФ з 27 по 30 квітня відбуватимуться інтерактивні заходи для школярів та всіх охочих.".