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На майдані в Харкові чотири дні безкоштовно вакцинуватимуть усіх охочих

Суспільство 21:33   25.04.2023
Олена Нагорна
На майдані в Харкові чотири дні безкоштовно вакцинуватимуть усіх охочих

У понеділок, 24 квітня, стартував Всесвітній тиждень імунізації. З цієї нагоди у Харкові на дитячих точках “Спільно” ЮНІСЕФ з 27 по 30 квітня відбуватимуться інтерактивні заходи для школярів та всіх охочих.

Основна мета заходу – нагадати про важливість дотримання календаря профілактичних щеплень та пояснити дітям, як вакцини навчають організм захищатися від інфекцій, пише Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У програмі – пізнавальна вікторина про здоров’я та його захист, мегарозмальовка, яскрава фотозона та подарунки. Також на заході діти та дорослі зможуть безкоштовно вакцинуватись від небезпечних хвороб.

Вакцинальні бригади працюватимуть з 27 по 30 квітня з 12:00 до 17:00 на майдані Привокзальному, 1. 27 та 28 квітня на локації чекають організовані шкільні колективи, а 29 та 30 квітня – усіх охочих.

“Зробити щеплення малечі можна лише за наявності свідоцтва про народження та посвідчення особи одного із батьків або опікуна”, – уточнили в центрі.

Заходи без можливості вакцинуватися відбуватимуться щодня на станціях метро “Метробудівників”, “Героїв Праці”, “23 Серпня” та “Перемога”. Початок – о 14:00.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 21:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 24 квітня, стартував Всесвітній тиждень імунізації. З цієї нагоди у Харкові на дитячих точках “Спільно” ЮНІСЕФ з 27 по 30 квітня відбуватимуться інтерактивні заходи для школярів та всіх охочих.".