24-а поліклініка в Харкові знову обрала найдорожчого постачальника – ХАЦ

Харківська міська поліклініка №24, яка прославилася закупівлею брендових футболок за шаленими цінами, цього разу відмовилася від дешевих аналізів для пацієнтів та обрала дорожчу лабораторію, повідомляє ХАЦ із посиланням на систему Prozorro.

24 жовтня КНП “Міська поліклініка №24” оголосила торги на надання лабораторних послуг за двома лотами на загальну суму 3,45 млн грн. Йдеться про проведення різноманітних лабораторних аналізів на базі поліклініки приватною лабораторією: від біохімії крові до складніших гормональних та імунологічних досліджень.

За тендер змагалися два підприємства: лабораторія «Аналітика» та лаборатория «Миллениум» (вона зараз працює у поліклініці №24), у другому лоті учасників побільшало – додалося ТОВ “Медичний центр “МТМ”.

Найнижчу ціну за двома лотами запропонувала лабораторія “Аналітика”. Загальна вартість послуг мала б скласти 2,75 млн грн, тобто економія в результаті торгів склала б 700 тисяч гривень, або 20%. Але 6 листопада поліклініка відмовилась підписати договори та скасувала закупівлю нібито тому, що надання цих послуг вже не потрібно.

16 листопада лабораторія “Аналітика” оскаржила рішення про відміну в Антимонопольному комітеті України, вимагаючи довести процедуру закупівлі до кінця та укласти угоду.

Не дочекавшись рішення АМКУ, 21 листопада 24-а поліклініка оголошує нову закупівлю, і вже на більшу суму – 4,32 млн грн. До цієї закупівлі включені послуги, від яких раніше поліклініка відмовилась.

На нові торги на кожний лот прийшов лише один учасник – лабораторія “Миллениум” запропонувала за надання послуг за 2,16 млн грн по одному лоту, та ТОВ “Медічний центр “МТМ” – 1,72 млн грн по іншому лоту. Тобто, незважаючи на більшу суму закупівлі, економія складає лише 440 тисяч гривень, або лише 10% від очікуваної вартості.

Але 23 листопада АМКУ задовольняє скаргу “Аналітики” та зобов’язує поліклініку скасувати попереднє рішення про відміну процедури закупівлі.

Однак поліклініка не виконує рішення АМКУ і продовжує вже нову процедуру закупівлі за значно вищими цінами. Таке нехтування рішенням АМКУ викликає величезні питання до законності дій керівництва 24-ї поліклініки.