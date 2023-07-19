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Поліклініка в Харкові купувала футболки по 5000 грн: головлікаря відсторонили

Суспільство 16:42   19.07.2023
Оксана Горун
Поліклініка в Харкові купувала футболки по 5000 грн: головлікаря відсторонили

Про “дивні” закупівлі, які здійснює поліклініка №24 в Харкові, повідомили активісти Харківського антикорупційного центру.

“До компанії “сумнівних витрат” бюджетниками в різних регіонах України (наприклад, закупівля барабанів у київські укриття чи проведення семінарів з проєктів NFT) можна сміливо додавати закупівлі харківської поліклініки № 24. Адже придбання футболок по 5000 гривень за штуку або пари кросівок за 6000 гривень – це справжня розкіш під час війни”, – написали на сайті Харківського антикорупційного центру.

Скрін: ХАЦ

Антикорупціонери зазначили, що договір про придбання футболок за незбагненними цінами поліклініка уклала з ФОП Клименком Артемом Вікторовичем.

“Цей ФОП варто запам’ятати, бо поліклініка з ним укладає переважну більшість дивних закупівель. За всю історію “відносин” поліклініка № 24 заплатила підприємцю Артему Клименку понад десять мільйонів гривень за 578 контрактами”, – зазначили в ХАЦ.

Придбали медики три футболки Polo розміру XXL та одну футболку Polo розміру XL. Кожна – по 5184 грн. При цьому в інтернет-магазинах футболки цієї торгової марки коштують набагато дешевше – від 400 до 2000 грн. Як виявилося, 5000 – не межа. Раніше, у травні, поліклініка купила у того ж ФОП дві футболки Polo XXL за 6276 грн. А у квітні медики купували у підприємця кросівки – по 6430 грн за пару.

Вивчивши закупівлі 24-ї поліклініки, антикорупціонери з’ясували, що там люблять не лише стильно одягатись, а й створювати “японські сади” у приміщеннях.

“Наприклад, 10 червня 2022 року медики купили 2,2 квадратних метри зеленого моху за майже п’ятдесят тисяч гривень. При тому, що 1 кв. м скандинавського моху ягелю можна без проблем придбати за 4 000 грн.  На фоні цього не виглядає дивною купівля квітки у вазоні за 18 850 грн в іншого підприємця, ФОП Зубар Всеволод Владиславович”, – прокоментували у ХАЦ.

З проханням прокоментувати дивні закупівлі антикорупціонери звернулися до поліклініки. І там їм пояснили, що все це справді дуже потрібно – і саме за такі гроші.

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ХАЦ поспілкувався з контактною особою поліклініки № 24 Іваном Плякою. Він підтвердив такі ціни на одяг. За його словами, це спеціалізований одяг, зроблений на замовлення. “Це спеціальні кросівки купляли, для лікарів.  Футболки також для лікарів, їх замовляли”, – відзначив Пляка. Щодо вартості квітки пояснення представника медустанови було таким: у вартість була закладена ціна горщика“, – повідомили в антикорупційному центрі.

У Харківській міськраді (до комунальної власності якої належить поліклініка) із необхідністю подібних придбань не погодилися.

“Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися в ситуації з тендерами 24-ї поліклініки. Головлікар відсторонений через ситуацію, що склалася, ведеться службове розслідування”, – повідомили в пресслужбі міськради”, – повідомили в пресслужбі міськради.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 16:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “дивні” закупівлі, які здійснює поліклініка №24 в Харкові, повідомили активісти Харківського антикорупційного центру".