Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили

О «странных» закупках, которые осуществляет поликлиника №24 в Харькове, сообщили активисты Харьковского антикоррупционного центра.

«К компании «сомнительных расходов» бюджетников в разных регионах Украины (например, закупка барабанов в киевские укрытия или проведение семинаров по проектам NFT) можно смело добавлять закупки харьковской поликлиники № 24. Ведь приобретение футболок по 5000 гривен за штуку или пары кроссовок за 6000 гривен — это настоящая роскошь во время войны», — написали на сайте Харьковского антикоррупционного центра.

Антикоррупционеры отметили, что договор о приобретении футболок по баснословным ценам поликлиника заключила с ФЛП Клименко Артемом Викторовичем.

«Этот ФЛП следует запомнить, потому что поликлиника с ним заключает подавляющее большинство странных закупок. За всю историю отношений поликлиника № 24 заплатила предпринимателю Артему Клименко более десяти миллионов гривен по 578 контрактам», — отметили в ХАЦ.

Приобретали медики три футболки Polo размера XXL и одну футболку Polo размера XL. Каждая — по 5184 грн. При этом в интернет-магазинах футболки этой торговой марки стоят на порядок дешевле — от 400 до 2000 грн. Как оказалось, 5000 — не предел. Ранее, в мае, поликлиника купила у того же ФЛП две футболки Polo XXL по 6276 грн. А в апреле медики закупали у предпринимателя кроссовки — по 6430 грн за пару.

Изучив закупки 24-й поликлиники, антикоррупционеры выяснили, что там любят не только стильно одеваться, но и создавать «японские сады» в помещениях.

«Например, 10 июня 2022 года медики купили 2,2 квадратных метра зеленого мха за почти пятьдесят тысяч гривен. При том, что 1 кв. скандинавского мха ягеля можно без проблем приобрести за 4000 грн. На фоне этого не выглядит странной покупка цветка в горшке за 18 850 грн у другого предпринимателя, ФЛП Зубарь Всеволод Владиславович», — прокомментировали в ХАЦ.

С просьбой прокомментировать странные закупки антикоррупционеры обратились в поликлинику. И там им пояснили, что все это действительно очень нужно — и именно за такие деньги.

«ХАЦ пообщался с контактным лицом поликлиники №24 Иваном Плякой. Он подтвердил такие цены на одежду. По его словам, это специализированная одежда, сделанная по заказу. «Это специальные кроссовки покупали, для врачей. Футболки также для врачей, их заказывали», – отметил Пляка. Относительно стоимости цветка объяснение представителя медучреждения было следующим: в стоимость была заложена цена горшка», — сообщили в антикоррупционном центре.

В Харьковском горсовете (к коммунальной собственности которого относится поликлиника) с необходимостью подобных приобретений не согласились.

«Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал разобраться в ситуации с тендерами 24-й поликлиники. Главврач отстранен из-за сложившейся ситуации, ведется служебное расследование», — сообщили в пресс-службе горсовета.