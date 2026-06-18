Сигаретами нелегально торговали на Харьковщине: копы задержали нарушителей
В Харьковской области полицейские изъяли из незаконной торговли безакцизные табачные изделия на сумму около 50 тысяч гривен, сообщает Нацполиция.
Контрафакт обнаружили в городе Златополь – там и прекратили факт незаконной торговли безакцизными табачными изделиями.
Мероприятия провели в рамках противодействия нелегальному рынку подакцизной продукции.
Полицейские изъяли 12 электронных сигарет, 78 жидкостей для них без марок акцизного налога, а также 52 смеси для курения кальяна. Стоимость изъятого товара составляет около 50000 гривен.
На местного жителя составил админпротокол, материалы направили в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: златополь, Нацполиция, сигареты, электронные сигареты;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 17:59;