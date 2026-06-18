Сигаретами нелегально торговали на Харьковщине: копы задержали нарушителей

В Харьковской области полицейские изъяли из незаконной торговли безакцизные табачные изделия на сумму около 50 тысяч гривен, сообщает Нацполиция.

Контрафакт обнаружили в городе Златополь – там и прекратили факт незаконной торговли безакцизными табачными изделиями.

Мероприятия провели в рамках противодействия нелегальному рынку подакцизной продукции.

Полицейские изъяли 12 электронных сигарет, 78 жидкостей для них без марок акцизного налога, а также 52 смеси для курения кальяна. Стоимость изъятого товара составляет около 50000 гривен.

На местного жителя составил админпротокол, материалы направили в суд.