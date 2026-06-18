Цигарками торгували на Харківщині нелегально: поліціянти затримали порушників
На Харківщині поліціянти вилучили із незаконної торгівлі безакцизні тютюнові вироби на суму близько 50 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.
Контрафакт виявили у місті Златопіль – саме там припинили факт незаконної торгівлі безакцизними тютюновими виробами. Заходи провели в рамках протидії нелегальному ринку підакцизної продукції.
Поліціянти вилучили 12 електронних цигарок, 78 рідин для них без марок акцизного податку, а також 52 суміші для куріння кальяну.
Вартість вилученого товару становить близько 50 000 гривень.
На місцевого мешканця склали адмінпротокол, матеріали скерували до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 17:59;