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Цигарками торгували на Харківщині нелегально: поліціянти затримали порушників

Події 17:59   18.06.2026
Оксана Якушко
Цигарками торгували на Харківщині нелегально: поліціянти затримали порушників

На Харківщині поліціянти вилучили із незаконної торгівлі безакцизні тютюнові вироби на суму близько 50 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.

Контрафакт виявили у місті Златопіль – саме там припинили факт незаконної торгівлі безакцизними тютюновими виробами. Заходи провели в рамках протидії нелегальному ринку підакцизної продукції.

Поліціянти вилучили 12 електронних цигарок, 78 рідин для них без марок акцизного податку, а також 52 суміші для куріння кальяну.

Вартість вилученого товару становить близько 50 000 гривень.

На місцевого мешканця склали адмінпротокол, матеріали скерували до суду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 17:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліціянти вилучили із незаконної торгівлі безакцизні тютюнові вироби на суму близько 50 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.".