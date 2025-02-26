Нарешті Путін прояснив цілі “СВО” – Копитько

Підтримав атмосферу свята Путін своїми заявами про готовність співпрацювати зі США, у т.ч. на окупованих територіях України. Нарешті прояснив цілі “СВО”: продати США 2 млн тонн алюмінію. Тобто це просто такий агресивний маркетинг, у формі повномасштабної війни. З цієї нагоди спостерігаю просто феєрверки коротких замикань у мізках дорогих росіян. Вони реально шоковані. Це що ж виходить?.. Воювали із Заходом на території України, а тепер усе віддамо. Чому? Тому що перемогли та можемо робити все, що хочемо!.. Істерія продовжуватиметься. Підхід “конвертувати допомогу в борги” та поживитися коштом України – дуже привабливий… Переможе той, хто не чокнеться.