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Нарешті Путін прояснив цілі “СВО” – Копитько

Політика 09:36   26.02.2025
Олексій Копитько
військовий аналітик
Нарешті Путін прояснив цілі “СВО” – Копитько

Підтримав атмосферу свята Путін своїми заявами про готовність співпрацювати зі США, у т.ч. на окупованих територіях України. Нарешті прояснив цілі “СВО”: продати США 2 млн тонн алюмінію. Тобто це просто такий агресивний маркетинг, у формі повномасштабної війни. З цієї нагоди спостерігаю просто феєрверки коротких замикань у мізках дорогих росіян. Вони реально шоковані. Це що ж виходить?.. Воювали із Заходом на території України, а тепер усе віддамо. Чому? Тому що перемогли та можемо робити все, що хочемо!.. Істерія продовжуватиметься. Підхід “конвертувати допомогу в борги” та поживитися коштом України – дуже привабливий… Переможе той, хто не чокнеться.

Автор: Олексій Копитько, військовий аналітик
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 09:36;

  • Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підтримав атмосферу свята Путін своїми заявами про готовність співпрацювати зі США, у т.ч. на окупованих територіях України. Нарешті прояснив цілі…".