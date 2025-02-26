Декларируемое безумие — Портников о том, как все подыгрывают Трампу

Самое главное – это полный сюрреализм ситуации. Президент Украины и президент США будут обсуждать создание какого-то фонда по добыче полезных ископаемых, который должен заработать теоретически после оглашения перемирия в российско-украинской войне. А при этом Дональд Трамп не может ответить на элементарный вопрос: как он собирается достичь этого перемирия… А все остальные политики вынуждены ему подыгрывать в этой детской игре, чтобы показать, что они тоже не замечают реальную беспомощность президента США по конкретному вопросу, после решения которого все и должно было начаться. Именно поэтому такую ​​политику можно назвать просто декларируемым безумием.