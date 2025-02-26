Декларируемое безумие — Портников о том, как все подыгрывают Трампу
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Самое главное – это полный сюрреализм ситуации. Президент Украины и президент США будут обсуждать создание какого-то фонда по добыче полезных ископаемых, который должен заработать теоретически после оглашения перемирия в российско-украинской войне. А при этом Дональд Трамп не может ответить на элементарный вопрос: как он собирается достичь этого перемирия… А все остальные политики вынуждены ему подыгрывать в этой детской игре, чтобы показать, что они тоже не замечают реальную беспомощность президента США по конкретному вопросу, после решения которого все и должно было начаться. Именно поэтому такую политику можно назвать просто декларируемым безумием.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: добыча, металл, Портніков, соглашение, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 09:32;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самое главное – это полный сюрреализм ситуации. Президент Украины и президент США будут обсуждать создание какого-то фонда по добыче полезных…".