Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Деклароване божевілля – Портников про те, як усі підіграють Трампу

Політика 09:32   26.02.2025
Віталій Портников
журналіст
Деклароване божевілля – Портников про те, як усі підіграють Трампу

Найголовніше – це повний сюрреалізм ситуації. Президент України та президент США будуть обговорювати створення якогось фонду з видобутку корисних копалин, який має запрацювати теоретично після оголошення перемир’я в російсько-українській війні. А при цьому Дональд Трамп не може відповісти на елементарне питання: як він збирається досягти цього перемир’я… А всі інші політики змушені йому підігрувати в цій дитячій грі, щоб показати, що вони теж не помічають реальної безпомічності президента США у конкретному питанні, після вирішення якого все й мало розпочатися. Саме тому таку політику можна назвати просто декларованим божевіллям.

Автор: Віталій Портников, журналіст
Популярно
Є загиблі та поранені: Синєгубов про обстріли Харкова та області
Є загиблі та поранені: Синєгубов про обстріли Харкова та області
26.02.2025, 08:54
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Ворог зумів просунутися на Харківщині, де – у Deep State вказали на картах
Ворог зумів просунутися на Харківщині, де – у Deep State вказали на картах
26.02.2025, 09:25
Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
25.02.2025, 19:59
Пошкоджений університет, оперний театр: чим били по Харкову (відео, фото)
Пошкоджений університет, оперний театр: чим били по Харкову (відео, фото)
26.02.2025, 07:40
Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі
Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі
26.02.2025, 09:32

Новини за темою:

09:32
Деклароване божевілля – Портников про те, як усі підіграють Трампу
09:26
“Дестроєри в обмін на бази” – Бутусов про угоду України та США
11:40
Рідкісноземельні метали: що є в Україні, який потенціал видобутку – аналіз DW
13:07
Саудівська Аравія готує “ніж у спину Путіна”: Фурса про здешевшання нафти
15:49
Через суд скасували дозвіл на видобуток сланцевого газу на Харківщині

Ви читали новину: «Деклароване божевілля – Портников про те, як усі підіграють Трампу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 09:32;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найголовніше – це повний сюрреалізм ситуації. Президент України та президент США будуть обговорювати створення якогось фонду з видобутку корисних копалин,…".