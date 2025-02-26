Деклароване божевілля – Портников про те, як усі підіграють Трампу

Найголовніше – це повний сюрреалізм ситуації. Президент України та президент США будуть обговорювати створення якогось фонду з видобутку корисних копалин, який має запрацювати теоретично після оголошення перемир’я в російсько-українській війні. А при цьому Дональд Трамп не може відповісти на елементарне питання: як він збирається досягти цього перемир’я… А всі інші політики змушені йому підігрувати в цій дитячій грі, щоб показати, що вони теж не помічають реальної безпомічності президента США у конкретному питанні, після вирішення якого все й мало розпочатися. Саме тому таку політику можна назвати просто декларованим божевіллям.