Деклароване божевілля – Портников про те, як усі підіграють Трампу
Найголовніше – це повний сюрреалізм ситуації. Президент України та президент США будуть обговорювати створення якогось фонду з видобутку корисних копалин, який має запрацювати теоретично після оголошення перемир’я в російсько-українській війні. А при цьому Дональд Трамп не може відповісти на елементарне питання: як він збирається досягти цього перемир’я… А всі інші політики змушені йому підігрувати в цій дитячій грі, щоб показати, що вони теж не помічають реальної безпомічності президента США у конкретному питанні, після вирішення якого все й мало розпочатися. Саме тому таку політику можна назвати просто декларованим божевіллям.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: добыча, металл, Портніков, соглашение, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 09:32;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найголовніше – це повний сюрреалізм ситуації. Президент України та президент США будуть обговорювати створення якогось фонду з видобутку корисних копалин,…".