На песке для критической инфраструктуры Харьковщины украли более 13,5 млн грн
Завладение более 13,5 миллиона гривен инкриминируют директору фирмы, который поставил песок ненадлежащего качества для укрепления объектов критической инфраструктуры в Харьковской области.
По данным следствия, в начале 2023 года в системе электронных закупок объявили тендер на более 23 тысяч кубометров песка. Фирма подозреваемого победила и подписала договор поставки, согласно которому песок должен был соответствовать государственным стандартам и добываться из конкретного месторождения, сообщает областная прокуратура.
«Однако предприятие не имело ни договоров с добывающей компанией, ни самого песка нужного качества. Чтобы скрыть это, руководитель организовал изготовление поддельных документов о происхождении и качестве товара. С апреля 2023 по март 2024 года на объекты заказчика привезли более 20 тысяч кубометров песка ненадлежащего качества, который не соответствовал условиям договора. За эту поставку государство заплатило ООО более 13,5 миллиона гривен», — отметили в ведомстве.
Директору фирмы сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 17:29
Корреспондент Елена Нагорная