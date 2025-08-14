Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение

Общество 12:13   14.08.2025
Виктория Яковенко
Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему оценщику, который по данным следствия, причастен к незаконному получению компенсации в рамках программы «єВідновлення».

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в рамках госпрограммы «єВідновлення» владелец частного дома в селе Русская Лозовая получил сертификат за разрушенное имущество более чем на 1,5 миллиона гривен. За эти деньги мужчина купил квартиру в Харькове.

«Для оформления сделки нотариус сообщил, что необходима независимая оценка квартиры. Оценщик выполнил отчет и определил рыночную стоимость жилья более чем в 1,5 млн гривен. Однако, по результатам судебной строительно-оценочной экспертизы, установлено, что реальная стоимость составляла чуть более 1,3 млн гривен», — выяснили правоохранители.

Таким образом, говорят в прокуратуре, из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей оценщика из госбюджета было безосновательно потрачено более 200 тыс. грн.

Мужчине сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в июне правоохранители в Харьковской области вручили подозрение экспертке, которая провела техническое обследование дома в Русской Лозовой, поврежденного во время обстрелов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
14.08.2025, 12:54
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
14.08.2025, 11:45
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
14.08.2025, 12:40
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16

Новости по теме:

20:00
Почти 10 млрд грн выделили жителям Харьковщины на новые дома и квартиры
13:39
Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь
17:35
Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)
16:09
Харьков, Изюм и Балаклея: где покупают жилье за деньги «єВідновлення»
19:22
Житель Харьковщины получил 1,5 млн за якобы разрушенный дом: кого будут судить

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему оценщику.".