Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему оценщику, который по данным следствия, причастен к незаконному получению компенсации в рамках программы «єВідновлення».

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в рамках госпрограммы «єВідновлення» владелец частного дома в селе Русская Лозовая получил сертификат за разрушенное имущество более чем на 1,5 миллиона гривен. За эти деньги мужчина купил квартиру в Харькове.

«Для оформления сделки нотариус сообщил, что необходима независимая оценка квартиры. Оценщик выполнил отчет и определил рыночную стоимость жилья более чем в 1,5 млн гривен. Однако, по результатам судебной строительно-оценочной экспертизы, установлено, что реальная стоимость составляла чуть более 1,3 млн гривен», — выяснили правоохранители.

Таким образом, говорят в прокуратуре, из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей оценщика из госбюджета было безосновательно потрачено более 200 тыс. грн.

Мужчине сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в июне правоохранители в Харьковской области вручили подозрение экспертке, которая провела техническое обследование дома в Русской Лозовой, поврежденного во время обстрелов.