Житель Харьковщины получил 1,5 млн за якобы разрушенный дом: кого будут судить
Владелец частного дома в селе Русская Лозовая Харьковского района получил сертификат «єВідновлення» за разрушенное имущество на более чем 1,5 миллиона гривен. За эти деньги мужчина купил квартиру в Харькове, но впоследствии выяснилось, что его дом было возможно отремонтировать.
Техническое обследование поврежденного в результате агрессии РФ дома проводила в январе 2024 года сертифицированный эксперт. В отчете она отметила, что сооружение полностью разрушено, не подлежит восстановлению и может обвалиться. Служащая также рекомендовала демонтировать объект, сообщает Харьковская областная прокуратура.
«Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, техническое состояние дома не соответствовало критическому уровню повреждений, а техническая эксплуатация была возможна. Кроме того, установлено, что при составлении отчета эксперт использовала нормативные документы, которые утратили силу, а также некорректно определила категорию повреждений и техническое состояние объекта», — отмечают в ведомстве.
Обвиняемую будут судить в Дергачевском райсуде области. Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Читайте также: Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, жилье, имущество, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Житель Харьковщины получил 1,5 млн за якобы разрушенный дом: кого будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина купил квартиру в Харькове, но впоследствии выяснилось, что его дом было возможно отремонтировать.".