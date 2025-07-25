Житель Харьковщины получил 1,5 млн за якобы разрушенный дом: кого будут судить

Владелец частного дома в селе Русская Лозовая Харьковского района получил сертификат «єВідновлення» за разрушенное имущество на более чем 1,5 миллиона гривен. За эти деньги мужчина купил квартиру в Харькове, но впоследствии выяснилось, что его дом было возможно отремонтировать.

Техническое обследование поврежденного в результате агрессии РФ дома проводила в январе 2024 года сертифицированный эксперт. В отчете она отметила, что сооружение полностью разрушено, не подлежит восстановлению и может обвалиться. Служащая также рекомендовала демонтировать объект, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, техническое состояние дома не соответствовало критическому уровню повреждений, а техническая эксплуатация была возможна. Кроме того, установлено, что при составлении отчета эксперт использовала нормативные документы, которые утратили силу, а также некорректно определила категорию повреждений и техническое состояние объекта», — отмечают в ведомстве.

Обвиняемую будут судить в Дергачевском райсуде области. Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.