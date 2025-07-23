Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал
Мужчину из Изюмского района подозревают в мошенничестве. Он получил жилищный сертификат за свой разрушенный дом и купил недвижимость в Харькове, но есть нюанс.
«По данным следствия, мужчина подал заявку на получение государственной компенсации через приложение «Дія», указав, что его дом в селе Изюмского района поврежден в результате боевых действий. Сначала в рамках проверки ему было отказано из-за необходимости дополнительного технического обследования. Однако подозреваемый осуществил самостоятельное разрушение части несущих стен здания. Это позволило ему получить новый акт технического обследования, согласно которому дом признали непригодным к проживанию», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Таким нехитрым, но трудозатратным способом мужчина стал жителем областного центра: в феврале 2024 года он получил жилищный сертификат на компенсацию 600 тысяч гривен из госбюджета и купил недвижимость в Харькове. Однако в дальнейшем его все же заподозрили в «подделке разрушений».
Читайте также: 90% остаются в Харькове и области — Синегубов о покупке жилья за єВідновлення
«Проведенные экспертизы — в частности, судебно-строительно-техническая и взрыво-техническая — подтвердили, что характер повреждений здания не соответствует тем, что возникают в результате обстрелов или боевых действий», — отметили прокуроры.
Так что гражданину сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах и в условиях военного положения. Сейчас идет досудебное расследование.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, гроші, деньги, мошенничество, подозрение, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 16:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину из Изюмского района подозревают в мошенничестве. Он получил жилищный сертификат за свой разрушенный дом и купил недвижимость в Харькове, но есть нюанс".