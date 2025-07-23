Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал

Мужчину из Изюмского района подозревают в мошенничестве. Он получил жилищный сертификат за свой разрушенный дом и купил недвижимость в Харькове, но есть нюанс.

«По данным следствия, мужчина подал заявку на получение государственной компенсации через приложение «Дія», указав, что его дом в селе Изюмского района поврежден в результате боевых действий. Сначала в рамках проверки ему было отказано из-за необходимости дополнительного технического обследования. Однако подозреваемый осуществил самостоятельное разрушение части несущих стен здания. Это позволило ему получить новый акт технического обследования, согласно которому дом признали непригодным к проживанию», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Таким нехитрым, но трудозатратным способом мужчина стал жителем областного центра: в феврале 2024 года он получил жилищный сертификат на компенсацию 600 тысяч гривен из госбюджета и купил недвижимость в Харькове. Однако в дальнейшем его все же заподозрили в «подделке разрушений».

«Проведенные экспертизы — в частности, судебно-строительно-техническая и взрыво-техническая — подтвердили, что характер повреждений здания не соответствует тем, что возникают в результате обстрелов или боевых действий», — отметили прокуроры.

Так что гражданину сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах и в условиях военного положения. Сейчас идет досудебное расследование.