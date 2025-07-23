Мешканець Харківщини отримав 600 тис. грн із держбюджету: що він зробив

Чоловіка з Ізюмського району підозрюють у шахрайстві. Він отримав житловий сертифікат за свій зруйнований будинок та купив нерухомість у Харкові, але є нюанс.

“За даними слідства, чоловік подав заявку на отримання державної компенсації через застосунок “Дія”, вказавши, що його будинок у селі Ізюмського району пошкоджено внаслідок бойових дій. Спочатку в рамках перевірки йому було відмовлено через необхідність додаткового технічного обстеження. Водночас було встановлено, що реальний технічний стан будинку не відповідав критеріям зруйнованого майна. Однак підозрюваний здійснив самостійне руйнування частини несучих стін будівлі. Це дало йому змогу отримати новий акт технічного обстеження, згідно з яким будинок визнали непридатним до проживання. Після цього Комісією з розгляду питань щодо компенсацій було ухвалено рішення про виплату компенсації“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Таким нехитрим, але трудомістким способом чоловік став мешканцем обласного центру: у лютому 2024 року він отримав житловий сертифікат на компенсацію 600 тисяч гривень із держбюджету та купив нерухомість у Харкові. Однак надалі його все ж таки запідозрили в “підробці руйнувань”.

“Проведені експертизи — зокрема судово-будівельно-технічна та вибухотехнічна — підтвердили, що характер пошкоджень будівлі не відповідає тим, що виникають внаслідок обстрілів або бойових дій. Руйнування було здійснено навмисно”, – зазначили прокурори.

Тож громадянину повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Наразі триває досудове розслідування.