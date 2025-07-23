90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував процес використання мешканцями регіону сертифікатів на придбання житла замість зруйнованого окупантами.

На цей час у Харківській області видали 7257 сертифікатів єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло.

“Ми є лідерами по цих сертифікатах і по компенсаціях, по програмі єВідновлення. З одного боку, це добре, а з іншого, це, відповідно, кореспондує тим руйнуванням, які у нас є. У нас більш як 86 тисяч об’єктів або зруйновані, або пошкоджені, і, звичайно, лева частка цих об’єктів – це саме житловий фонд. 90% людей, вони залишаються і в місті Харкові, і в населених пунктах нашої області, і виїжджаючи з небезпечних територій, купують собі житло за ці сертифікати тут, на нашій території, яка більш, умовно кажучи, безпечна, ніж та, звідки вони виїхали”, — сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті.