90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував процес використання мешканцями регіону сертифікатів на придбання житла замість зруйнованого окупантами.
На цей час у Харківській області видали 7257 сертифікатів єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло.
“Ми є лідерами по цих сертифікатах і по компенсаціях, по програмі єВідновлення. З одного боку, це добре, а з іншого, це, відповідно, кореспондує тим руйнуванням, які у нас є. У нас більш як 86 тисяч об’єктів або зруйновані, або пошкоджені, і, звичайно, лева частка цих об’єктів – це саме житловий фонд. 90% людей, вони залишаються і в місті Харкові, і в населених пунктах нашої області, і виїжджаючи з небезпечних територій, купують собі житло за ці сертифікати тут, на нашій території, яка більш, умовно кажучи, безпечна, ніж та, звідки вони виїхали”, — сказав Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, жилье, компенсация, новини Харкова, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 15:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував процес використання мешканцями регіону сертифікатів на придбання житла замість зруйнованого окупантами".