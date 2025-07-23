Live
  • Ср 23.07.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.87

90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення

Суспільство 15:05   23.07.2025
Оксана Горун
90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував процес використання мешканцями регіону сертифікатів на придбання житла замість зруйнованого окупантами.

На цей час у Харківській області видали 7257 сертифікатів єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло.

Ми є лідерами по цих сертифікатах і по компенсаціях, по програмі єВідновлення. З одного боку, це добре, а з іншого, це, відповідно, кореспондує тим руйнуванням, які у нас є. У нас більш як 86 тисяч об’єктів або зруйновані, або пошкоджені, і, звичайно, лева частка цих об’єктів – це саме житловий фонд. 90% людей, вони залишаються і в місті Харкові, і в населених пунктах нашої області, і виїжджаючи з небезпечних територій, купують собі житло за ці сертифікати тут, на нашій  території, яка більш, умовно кажучи, безпечна, ніж та, звідки вони виїхали”, — сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті.

Читайте також: Дійшло до Верховного Суду: як у Харкові повертали 11 га землі в Лісопарку

Автор: Оксана Горун
Популярно
Меморіальну дошку юній художниці, вбитій РФ, встановлять у Харкові
Меморіальну дошку юній художниці, вбитій РФ, встановлять у Харкові
23.07.2025, 16:27
Надважка ситуація в Куп’янську: немає води, газопостачання під питанням 📹
Надважка ситуація в Куп’янську: немає води, газопостачання під питанням 📹
23.07.2025, 15:54
Сільгосптехніка на Харківщині для ворога є пріоритетом – ХОВА
Сільгосптехніка на Харківщині для ворога є пріоритетом – ХОВА
23.07.2025, 15:32
Новини Харкова — головне 23 липня: удар по ринку, повернули землю в Лісопарку
Новини Харкова — головне 23 липня: удар по ринку, повернули землю в Лісопарку
23.07.2025, 16:05
Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад
Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад
22.07.2025, 14:36
90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення
90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення
23.07.2025, 15:05

Новини за темою:

21:08
Просили на Харківщині: про важливі зміни щодо «єВідновлення» повідомив Кулеба
14:54
Нові будинки замість зруйнованих: які області обирають жителі Харківщини
14:10
Врятувати бізнес Харкова: Синєгубов про страхування й особливий статус
13:45
Куди переїжджають власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
13:20
Понад 1400 квартир і домів купили жителі Харківщини замість зруйнованих: де

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 15:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував процес використання мешканцями регіону сертифікатів на придбання житла замість зруйнованого окупантами".