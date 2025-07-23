90% остаются в Харькове и области — Синегубов о покупке жилья за єВідновлення

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал процесс использования жителями региона сертификатов на приобретение жилья вместо разрушенного оккупантами.

На данный момент в Харьковской области выдали 7257 сертификатов єВідновлення — компенсации за полностью разрушенное жилье.

«Мы являемся лидерами по этим сертификатам и по компенсациям, по программе «єВідновлення». С одной стороны, это хорошо, а с другой, это, соответственно, корреспондирует тем разрушениям, которые у нас есть. У нас более 86 тысяч объектов либо разрушены, либо повреждены, и, конечно, львиная доля этих объектов – это именно жилищный фонд. 90% людей, они остаются и в городе Харькове, и в населенных пунктах нашей области. И, выезжая с опасных территорий, покупают себе жилье за эти сертификаты здесь, на нашей территории, которая более, условно говоря, безопасна, чем та, откуда они уехали», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько разрушенных домов снесут в городе. По словам городского головы, в Харькове повреждены 12 300 зданий, около 9000 из них – жилые дома. 15 придется снести. До конца этого года планируют восстановить 200 домов.