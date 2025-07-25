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Житель Харківщини отримав 1,5 млн за нібито зруйнований дім: кого судитимуть

Суспільство 19:22   25.07.2025
Олена Нагорна
Житель Харківщини отримав 1,5 млн за нібито зруйнований дім: кого судитимуть

Власник приватного будинку у селі Руська Лозова Харківського району отримав сертифікат «єВідновлення» за зруйноване майно на понад 1,5 мільйона гривень. За ці гроші чоловік купив квартиру у Харкові, але згодом з’ясувалося, що його будинок можна було відремонтувати.

Технічне обстеження пошкодженого внаслідок агресії РФ будинку проводила в січні 2024 року сертифікована експертка. У звіті вона зазначила, що споруда повністю зруйнована, не підлягає відновленню та може обвалитися. Службовиця також рекомендувала демонтувати об’єкт, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, технічний стан будинку не відповідав критичному рівню пошкоджень, а технічна експлуатація була можлива. Крім того, встановлено, що під час складання звіту експертка використовувала нормативні документи, які втратили чинність, а також некоректно визначила категорію пошкоджень і технічний стан об’єкта”, – зазначають у відомстві.

Обвинувачену судитимуть у Дергачівському райсуді області. Їй загрожує від двох до п’яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Житель Харківщини отримав 1,5 млн за нібито зруйнований дім: кого судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 19:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік купив квартиру у Харкові, але згодом з’ясувалося, що його будинок можна було відремонтувати.".