Житель Харківщини отримав 1,5 млн за нібито зруйнований дім: кого судитимуть

Власник приватного будинку у селі Руська Лозова Харківського району отримав сертифікат «єВідновлення» за зруйноване майно на понад 1,5 мільйона гривень. За ці гроші чоловік купив квартиру у Харкові, але згодом з’ясувалося, що його будинок можна було відремонтувати.

Технічне обстеження пошкодженого внаслідок агресії РФ будинку проводила в січні 2024 року сертифікована експертка. У звіті вона зазначила, що споруда повністю зруйнована, не підлягає відновленню та може обвалитися. Службовиця також рекомендувала демонтувати об’єкт, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, технічний стан будинку не відповідав критичному рівню пошкоджень, а технічна експлуатація була можлива. Крім того, встановлено, що під час складання звіту експертка використовувала нормативні документи, які втратили чинність, а також некоректно визначила категорію пошкоджень і технічний стан об’єкта”, – зазначають у відомстві.

Обвинувачену судитимуть у Дергачівському райсуді області. Їй загрожує від двох до п’яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.