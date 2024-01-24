Пошукові роботи на місці зруйнованого ракетою РФ будинку у Харкові закінчили

Понад добу рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття. Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей», – зазначили в ДСНС в Харківській області.