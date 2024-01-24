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Пошукові роботи на місці зруйнованого ракетою РФ будинку у Харкові закінчили

Суспільство 17:43   24.01.2024
Оксана Якушко

Понад добу рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття. Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей», – зазначили в ДСНС в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 17:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад добу рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки, повідомили у ДСНС у Харківській області.".