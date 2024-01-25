Бійці ППО, які захищали Харків 23 січня, — WP: “Нічого не можемо зробити”

Видання The Washington Post взяло інтерв’ю у солдатів підрозділу ППО на північ від Харкова у вівторок, 23 січня, коли російські військові завдали по місту три серії ракетних ударів. Захисники неба розповіли кореспондентам, що нічого не можуть зробити та почуваються безпорадними, бо не мають необхідного озброєння.

“59-річний солдат підрозділу ППО тільки почав свою зміну на ділянці засніженого лісу недалеко від російського кордону рано-вранці у вівторок, коли яскраве світло спалахнуло на горизонті. Він схопив рацію і передав термінове повідомлення: «Я бачу спалахи й чую вихідні вибухи!». Солдат знав, що це балістичні ракети, запущені з Росії. Але часу зупинити їх не було, а в арсеналі його підрозділу не було зброї, яка могла б це зробити. За кілька секунд ракети впали на Харків, друге за величиною місто України, зрівнявши із землею житловий будинок та зруйнувавши іншу цивільну інфраструктуру”, — пише The Washington Post.

За інформацією видання, на озброєнні підрозділу ППО 113-ї бригади територіальної оборони – установка ЗУ-23-2 радянських часів. Це трофейна зброя, захоплена в російських солдатів, коли ті відступали з Куп’янська у вересні 2022 року. Мобільна система, встановлена ​​в задній частині вантажівки, може вражати лише цілі, що рухаються зі швидкістю нижче за швидкість звуку. Серед них безпілотники Shahed та FPV-дрони.

“Я розумів, що вони летітимуть і битимуть по людях, і що я не можу нічого зробити, щоб запобігти цьому”, – цитує видання солдата 113-ї бригади з позивним “Дідусь”, який став свідком запуску ракет по Харкову близько 7-ї ранку. Біль від цієї безпорадності, за його словами, був почуттям, яке він «не міг висловити».



Фото: The Washington Post

У вівторок вдень військовослужбовці готувалися відповідати на нові удари. “Становище постійно напружене”, – сказав командир підрозділу ППО “Махно”. Затримки з постачанням зброї від партнерів у Європі та США, за його словами, поставили українські війська, які воюють на сході з 2014 року, у скрутне становище. «Світ витрачає час, вирішуючи, чи варто нам давати зброю, чи не слід, — сказав Махно. — Нам треба бути на два кроки попереду ворога».

Інший солдат із позивним «Стрілок» розповів, що коли ракети летять у бік міста, «ми відчуваємо, що нічого не можемо зробити». За його словами, найкращим способом зупинити удари було б використання системи HIMARS для ураження стартових майданчиків у Росії. Але Вашингтон, який надав ці системи, заборонив Україні використовувати їх для ураження цілей у РФ — обмеження, яке Стрілок назвав «абсурдним».

І знову підрозділ ППО побачив ракети, що летять у бік Харкова (близько 22-ї години – ред.). І знову вони нічого не могли вдіяти, пише видання.

“Для Росії Харків є однією із найпростіших цілей. Місто знаходиться настільки близько до кордону, що навіть сучасні системи ППО, такі як Patriot американської розробки, які Україна використовує у Києві, не зможуть вчасно відреагувати на високошвидкісні ракети, що рухаються балістичною траєкторією. Час між запуском та приземленням зазвичай становить менше однієї хвилини”, – зазначає The Washington Post.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.

Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошене днем жалоби за загиблими.