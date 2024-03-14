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Нову машину для розмінування тестують на Харківщині

Суспільство 21:04   14.03.2024
Оксана Якушко
Нову машину для розмінування тестують на Харківщині

Наразі в регіоні працює 7 машин для розмінування. Їхню кількість планують поступово збільшувати, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У березні розпочали тестування нової машини для розмінування з активним приводом. Міжнародні фонди хочуть використовувати українську вітчизняну техніку, наші розробки. Адже вона набагато дешевша, а за якістю не гірша, ніж закордонні аналоги. Також імплементуємо всі програми від Мінекономіки щодо компенсації аграріям вартості послуг з розмінування сільськогосподарських ділянок», – прокоментував Олег Синєгубов.

Підприємства регіону активно долучаються не лише до розробок моделей машин для розмінування, а й інших систем захисту від мін, повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов.

«На одному з підприємств Харківщини виготовлена система захисту ніг від протипіхотних мін. Вона вже отримала сертифікат. Це протимінне взуття високо оцінили іноземні виробники, воно буде дуже корисним у роботі. Загалом в залежності від сезону та поставлених завдань, обсягів робіт працює до 30 піротехнічних розрахунків ДСНС на території Харківщини. Уже обстежили близько 4,5 тисяч гектар території, перевірено понад 3 тисячі кілометрів ліній електропередач та знешкоджено більш ніж 88 тисяч вибухонебезпечних предметів», – розповів Артем Астахов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 21:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в регіоні працює 7 машин для розмінування. Їхню кількість планують поступово збільшувати, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".