Нову машину для розмінування тестують на Харківщині
Наразі в регіоні працює 7 машин для розмінування. Їхню кількість планують поступово збільшувати, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У березні розпочали тестування нової машини для розмінування з активним приводом. Міжнародні фонди хочуть використовувати українську вітчизняну техніку, наші розробки. Адже вона набагато дешевша, а за якістю не гірша, ніж закордонні аналоги. Також імплементуємо всі програми від Мінекономіки щодо компенсації аграріям вартості послуг з розмінування сільськогосподарських ділянок», – прокоментував Олег Синєгубов.
Підприємства регіону активно долучаються не лише до розробок моделей машин для розмінування, а й інших систем захисту від мін, повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов.
«На одному з підприємств Харківщини виготовлена система захисту ніг від протипіхотних мін. Вона вже отримала сертифікат. Це протимінне взуття високо оцінили іноземні виробники, воно буде дуже корисним у роботі. Загалом в залежності від сезону та поставлених завдань, обсягів робіт працює до 30 піротехнічних розрахунків ДСНС на території Харківщини. Уже обстежили близько 4,5 тисяч гектар території, перевірено понад 3 тисячі кілометрів ліній електропередач та знешкоджено більш ніж 88 тисяч вибухонебезпечних предметів», – розповів Артем Астахов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: міна, машина для разминирования, Олег Синегубов, розмінування, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 21:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в регіоні працює 7 машин для розмінування. Їхню кількість планують поступово збільшувати, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".