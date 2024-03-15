Відпрацьовує на 90%: сапери показали машину, що розміновує Харківщину (відео)
Машини механізованого розмінування очистили від вибухонебезпечних предметів уже понад 151 га території Харківської області.
Одна з машин GCS-200 працює на Ізюмщині – розміновує лінію електропередачі, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
За словами начальника відділення механічного розмінування групи піротехнічних робіт Дмитра Воротного, машина їздить полями та знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни.
“Вона дистанційного керування, на відстані 400 метрів нею можна управляти. У неї є два робочі органи, для протипіхотних і протитанкових мін. Допомагає нам швидше розмінювати мінні поля. Відпрацьовує на 90%. Дуже добре, що машина добре допомагає виконувати бойові завдання та рятує наші життя”, – зазначив Воротний.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, изюмский район, машина, розмінування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 21:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Машини механізованого розмінування очистили від вибухонебезпечних предметів уже понад 151 га території Харківської області".