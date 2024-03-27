Разминирование Харьковщины: что находит инновационная машина, показали в ГСЧС
В Чугуевском районе заработала машина для разминирования Armtrac 400.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области эту машину называют инновационной. Ведь техника обеспечивает безопасное разминирование территорий. С помощью специального механизма она ликвидирует любые мины и боеприпасы.
«Благодаря оснащению кабины высококачественной броней и поликарбонатным стеклом оператор чувствует себя в безопасности во время своей работы. Кроме того, Armtrac может управляться дистанционно с помощью специального пульта на расстоянии до 800 метров. Эта опция повышает безопасность пиротехников до максимума», – рассказали спасатели.
ГСЧСники отметили, что машина выполняет свои задачи на 100%.
«На данном участке, который мы разминировали, мы находили: ПФМ-1, кассетные элементы, артснаряды разных калибров. Сегодня после обследования машиной нашли ручную гранату Ф-1, которая была оставлена оккупантами», — сказал начальник отделения механизированного разминирования Андрей Вакуленко.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе заработала машина для разминирования Armtrac 400.".