Разминирование Харьковщины: что находит инновационная машина, показали в ГСЧС

В Чугуевском районе заработала машина для разминирования Armtrac 400.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области эту машину называют инновационной. Ведь техника обеспечивает безопасное разминирование территорий. С помощью специального механизма она ликвидирует любые мины и боеприпасы.

«Благодаря оснащению кабины высококачественной броней и поликарбонатным стеклом оператор чувствует себя в безопасности во время своей работы. Кроме того, Armtrac может управляться дистанционно с помощью специального пульта на расстоянии до 800 метров. Эта опция повышает безопасность пиротехников до максимума», – рассказали спасатели.

ГСЧСники отметили, что машина выполняет свои задачи на 100%.

«На данном участке, который мы разминировали, мы находили: ПФМ-1, кассетные элементы, артснаряды разных калибров. Сегодня после обследования машиной нашли ручную гранату Ф-1, которая была оставлена оккупантами», — сказал начальник отделения механизированного разминирования Андрей Вакуленко.