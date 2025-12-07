Як аграріям Харківщини отримати 100% компенсації за розмінування земель
Харківська область є лідером програми зі 100% відшкодування витрат на розмінування земель сільськогосподарського призначення. На території регіону оператори з розмінування освоюють близько 70% коштів, передбачених у держбюджеті на реалізацію програми, розповів МГ «Об’єктив» директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
“Близько мільярда гривень на даний момент вже витрачено на відшкодування. Більше ніж 70% — це саме на розмінування на території Харківської області за землі сільгосппризначення”, – уточнив Сокол.
Він нагадав, що після проведення НТО (нетехнічного обстеження) фермерські господарства подають заявки через Державний аграрний реєстр, які потім розглядають у Центрі гуманітарного розмінування і надалі виносять на тендерні торги. Після обрання переможця кошти перераховуються на рахунок фермерського господарства. Після розмінування, організація, яка його проводила, має право отримати гроші.
“Нещодавно у цю постанову були внесені зміни. Якщо раніше цим шляхом могли піти тільки фермерські господарства, юридичні особи, то зараз, після цих змін, ми проводимо роботу щодо долучення до участі у цій програмі й одноосібників. Також через територіальні громади, через районні адміністрації проводимо роботу щодо відбору заявок на участь у зазначеній програмі саме одноосібників”, – поінформував Сокол.
Директор департаменту запевнив, що до програми потрапляють всі аграрії, які виконали необхідні умови.
“Після того, як Центр гуманітарного розмінування отримує заявку, то він відправляє цю заявку для уточнення в органи податкової, потім у Центр протимінної діяльності на наявність НТО, а також зазначення кадастрів саме, які потрібно розмінувати. Тому що на даний момент, на жаль, на території України діє розмінування за полігонами, а не за кадастрами. Тобто організації, які розмінують, гуманітарні організації, роблять собі полігони, на яких проводять розмінування”, – додав Сокол.
