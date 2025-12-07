Как аграрием Харьковщины получить 100% компенсации за разминирование земель
Харьковская область является лидером программы по 100% возмещению расходов на разминирование земель сельскохозяйственного назначения. На территории региона операторы по разминированию осваивают около 70% средств, предусмотренных в госбюджете на реализацию программы, рассказал МГ «Объектив» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
«Около миллиарда гривен на данный момент уже потрачено на возмещение. Более 70% — это именно на разминирование на территории Харьковской области за земли сельхозназначения», — уточнил Сокол.
Он напомнил, что после проведения НТО (нетехнического обследования) фермерские хозяйства подают заявки через Государственный аграрный реестр, которые затем рассматривают в Центре гуманитарного разминирования и в дальнейшем выносят на тендерные торги. После выбора победителя средства перечисляются на счет фермерского хозяйства, а после разминирования организация, которая его проводила, имеет право эти деньги получить.
«Недавно в это постановление были внесены изменения. Если раньше этим путем могли пойти только фермерские хозяйства, юридические лица, то сейчас, после этих изменений, мы проводим работу по привлечению к участию в этой программе и единоличников. Через территориальные громады, через районные администрации проводим работу по отбору заявок на участие в указанной программе именно единоличников», — сообщил Сокол.
Директор департамента заверил, что в программу попадают все аграрии, выполнившие необходимые условия.
«После того, как Центр гуманитарного разминирования получает заявку, он отправляет ее для уточнения в налоговые органы, затем в Центр противоминной деятельности на наличие НТО, а также указание кадастров, которые нужно разминировать. Потому что на данный момент, к сожалению, на территории Украины действует разминирование по полигонам, а не по кадастрам», — добавил Сокол.
Читайте также: О темпах разминирования сельхозземель в 2025 году рассказали в ХОВА (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как аграрием Харьковщины получить 100% компенсации за разминирование земель», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2025 в 21:15;