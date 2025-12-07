Live

Как аграрием Харьковщины получить 100% компенсации за разминирование земель

Общество 21:15   07.12.2025
Елена Нагорная
Как аграрием Харьковщины получить 100% компенсации за разминирование земель Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Харьковская область является лидером программы по 100% возмещению расходов на разминирование земель сельскохозяйственного назначения. На территории региона операторы по разминированию осваивают около 70% средств, предусмотренных в госбюджете на реализацию программы, рассказал МГ «Объектив» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Около миллиарда гривен на данный момент уже потрачено на возмещение. Более 70% — это именно на разминирование на территории Харьковской области за земли сельхозназначения», — уточнил Сокол.

Он напомнил, что после проведения НТО (нетехнического обследования) фермерские хозяйства подают заявки через Государственный аграрный реестр, которые затем рассматривают в Центре гуманитарного разминирования и в дальнейшем выносят на тендерные торги. После выбора победителя средства перечисляются на счет фермерского хозяйства, а после разминирования организация, которая его проводила, имеет право эти деньги получить.

«Недавно в это постановление были внесены изменения. Если раньше этим путем могли пойти только фермерские хозяйства, юридические лица, то сейчас, после этих изменений, мы проводим работу по привлечению к участию в этой программе и единоличников. Через территориальные громады, через районные администрации проводим работу по отбору заявок на участие в указанной программе именно единоличников», — сообщил Сокол.

Директор департамента заверил, что в программу попадают все аграрии, выполнившие необходимые условия.

«После того, как Центр гуманитарного разминирования получает заявку, он отправляет ее для уточнения в налоговые органы, затем в Центр противоминной деятельности на наличие НТО, а также указание кадастров, которые нужно разминировать. Потому что на данный момент, к сожалению, на территории Украины действует разминирование по полигонам, а не по кадастрам», — добавил Сокол.

Автор: Елена Нагорная
