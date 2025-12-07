Live

Про темпи розмінування сільгоспугідь у 2025 році розповіли в ХОВА (відео)

Оригінально 19:01   07.12.2025
Олена Нагорна
Про темпи розмінування сільгоспугідь у 2025 році розповіли в ХОВА (відео)

Близько 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель розмінували на Харківщині з початку року, розповів журналістам заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Загалом у регіоні, за його словами, приблизно 1 мільйон 200 тисяч гектарів потенційно замінованих земель.

“Туди входять землі сільськогосподарського призначення, ліси, місця загального перебування. По сільському господарству цифра була після моменту деокупації 572 тисячі гектарів. Наразі ми рухаємося у бік розмінування. За цей рік державними, урядовими, неурядовими операторами, іноземними партнерами було спільно пройдено, обстежено та розміновано близько 8 тисяч гектарів. Не вся земля та, що обстежується, потребує розмінування. Іноді вистачає сертифікованого нетехнічного обстеження. Тому це така комбінована робота, але є, безумовно, ділянки, де розмінування це потрібно”, – зазначив Іванов.

Він підкреслив, що Харківщина є найзамінованішою областю в Україні.

“Будь-яка допомога при таких цифрах, при такій замінованості безумовно є корисною, доцільною, але завжди хотілося б більше і швидше. Тому продовжуємо працювати спільно над залученням нових ресурсів, нових програм. Дякуємо міжнародним партнерам, ООНівським організаціям за це, йдуть назустріч. Постійно з’являються нові програми підтримки фермерів, дякуємо ФАО, FSD, WFP і всім іншим партнерам, які допомагають у підтримці фермерів і не тільки у розмінуванні”, – додав Іванов.

Заступник начальника ХОВА нагадав, що близько 1100 фермерських господарств на Харківщині у 2022 році були знищені чи заміновані й або частково, або повністю припинили діяльність. Близько 500 з них відновили роботу, у тому числі завдяки розмінуванню, 600 дотепер не працюють.

Читайте також: Проєкт для аграріїв Харківщини: скільки земель розмінували за підтримки ООН

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Хмарно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 грудня
Хмарно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 грудня
07.12.2025, 20:06
По дамбі Печенізького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)
По дамбі Печенізького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)
07.12.2025, 17:01
«Були готові»: наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі оцінили у ЗСУ
«Були готові»: наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі оцінили у ЗСУ
07.12.2025, 17:33
Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
07.12.2025, 13:39
Ракетного удару зазнав Старий Салтів: чоловік загинув і ще семеро постраждали
Ракетного удару зазнав Старий Салтів: чоловік загинув і ще семеро постраждали
07.12.2025, 16:43
Про темпи розмінування сільгоспугідь у 2025 році розповіли в ХОВА (відео)
Про темпи розмінування сільгоспугідь у 2025 році розповіли в ХОВА (відео)
07.12.2025, 19:01

Новини за темою:

02.12.2025
Проєкт для аграріїв Харківщини: скільки земель розмінували за підтримки ООН
11.06.2025
Російський дрон убив сапера на Харківщині, двоє його колег у лікарні (фото)
12.08.2024
€2 млн на розмінування 3 областей, серед яких Харківщина, виділяє ЄС
22.04.2024
Компенсацію за розмінування отримають фермери Харківщини – Синєгубов
19.03.2024
Донати, зібрані на Євробаченні та Куцеваловим, пішли на Харківщину – Притула


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про темпи розмінування сільгоспугідь у 2025 році розповіли в ХОВА (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель розмінували на Харківщині з початку року, розповів журналістам заступник начальника ХОВА Євген Іванов.".