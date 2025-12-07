Про темпи розмінування сільгоспугідь у 2025 році розповіли в ХОВА (відео)

Близько 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель розмінували на Харківщині з початку року, розповів журналістам заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Загалом у регіоні, за його словами, приблизно 1 мільйон 200 тисяч гектарів потенційно замінованих земель.

“Туди входять землі сільськогосподарського призначення, ліси, місця загального перебування. По сільському господарству цифра була після моменту деокупації 572 тисячі гектарів. Наразі ми рухаємося у бік розмінування. За цей рік державними, урядовими, неурядовими операторами, іноземними партнерами було спільно пройдено, обстежено та розміновано близько 8 тисяч гектарів. Не вся земля та, що обстежується, потребує розмінування. Іноді вистачає сертифікованого нетехнічного обстеження. Тому це така комбінована робота, але є, безумовно, ділянки, де розмінування це потрібно”, – зазначив Іванов.

Він підкреслив, що Харківщина є найзамінованішою областю в Україні.

“Будь-яка допомога при таких цифрах, при такій замінованості безумовно є корисною, доцільною, але завжди хотілося б більше і швидше. Тому продовжуємо працювати спільно над залученням нових ресурсів, нових програм. Дякуємо міжнародним партнерам, ООНівським організаціям за це, йдуть назустріч. Постійно з’являються нові програми підтримки фермерів, дякуємо ФАО, FSD, WFP і всім іншим партнерам, які допомагають у підтримці фермерів і не тільки у розмінуванні”, – додав Іванов.

Заступник начальника ХОВА нагадав, що близько 1100 фермерських господарств на Харківщині у 2022 році були знищені чи заміновані й або частково, або повністю припинили діяльність. Близько 500 з них відновили роботу, у тому числі завдяки розмінуванню, 600 дотепер не працюють.