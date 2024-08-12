€2 млн на розмінування 3 областей, серед яких Харківщина, виділяє ЄС

Жіночі команди разом із 16 собаками очищатимуть мінні поля на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомило Представництво ЄС в Україні.

«16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть залучені в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п’ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну», — повідомили в ЄС.

Чимало інструкторів раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.

Проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, яка спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).