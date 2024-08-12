€2 млн на розмінування 3 областей, серед яких Харківщина, виділяє ЄС
Жіночі команди разом із 16 собаками очищатимуть мінні поля на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомило Представництво ЄС в Україні.
«16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть залучені в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п’ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну», — повідомили в ЄС.
Чимало інструкторів раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.
Проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, яка спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гуманитарное разминирование, ЕС, собака, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 18:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жіночі команди разом із 16 собаками очищатимуть мінні поля на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомило Представництво ЄС в Україні.".