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€2 млн на розмінування 3 областей, серед яких Харківщина, виділяє ЄС

Суспільство 18:54   12.08.2024
Оксана Якушко
€2 млн на розмінування 3 областей, серед яких Харківщина, виділяє ЄС

Жіночі команди разом із 16 собаками очищатимуть мінні поля на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомило Представництво ЄС в Україні.

«16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть залучені в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п’ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну», — повідомили в ЄС.

Чимало інструкторів раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.

Проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, яка спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 18:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жіночі команди разом із 16 собаками очищатимуть мінні поля на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомило Представництво ЄС в Україні.".