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€2 млн на разминирование 3 областей, среди которых Харьковщина, выделяет ЕС

Общество 18:54   12.08.2024
Оксана Якушко
€2 млн на разминирование 3 областей, среди которых Харьковщина, выделяет ЕС

Женские команды вместе с 16 собаками будут очищать минные поля в дополнение к ручному и механизированному разминированию MAG на освобожденных территориях Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщило Представительство ЕС в Украине.

«16 бельгийских малину станут первыми минно-поисковыми собаками, которые будут задействованы в Украине. Вместе с восемью украинскими женщинами-инструкторами они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже перед возвращением в Украину», — сообщили в ЕС.

Многие инструкторы ранее изучали кинологию в Сумском национальном аграрном университете. Собаки также прошли подготовку по ручному разминированию.

Проект реализуется совместно гуманитарными организациями по разминированию APOPO, специализирующейся на тренировке животных для разминирования и Mines Advisory Group (MAG).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 18:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женские команды вместе с 16 собаками будут очищать минные поля в дополнение к ручному и механизированному разминированию MAG на освобожденных территориях Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщило Представительство ЕС в Украине.".