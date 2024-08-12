€2 млн на разминирование 3 областей, среди которых Харьковщина, выделяет ЕС
Женские команды вместе с 16 собаками будут очищать минные поля в дополнение к ручному и механизированному разминированию MAG на освобожденных территориях Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщило Представительство ЕС в Украине.
«16 бельгийских малину станут первыми минно-поисковыми собаками, которые будут задействованы в Украине. Вместе с восемью украинскими женщинами-инструкторами они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже перед возвращением в Украину», — сообщили в ЕС.
Многие инструкторы ранее изучали кинологию в Сумском национальном аграрном университете. Собаки также прошли подготовку по ручному разминированию.
Проект реализуется совместно гуманитарными организациями по разминированию APOPO, специализирующейся на тренировке животных для разминирования и Mines Advisory Group (MAG).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гуманитарное разминирование, ЕС, собака, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женские команды вместе с 16 собаками будут очищать минные поля в дополнение к ручному и механизированному разминированию MAG на освобожденных территориях Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщило Представительство ЕС в Украине.".