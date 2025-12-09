На Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га: сколько уже прошли саперы

Около 200 гектаров разминируют за неделю в Харьковской области силами всех гуманитарных операторов противоминной деятельности, рассказал журналистам директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Он уточнил, что сейчас в регионе работает около 130 государственных и частных операторов гуманитарного разминирования.

«Конечно, их становится больше. Становится больше с каждым месяцем. В конце весны их было около 100. Сейчас, в конце года, это уже цифра около 130… Гуманитарное разминирование — это разминирование любой территории, кроме 20-километровой зоны от линии боевого столкновения и государственной границы», — уточнил Сокол.

В целом в регионе, по его словам, было примерно 1 миллион 200 тысяч гектаров потенциально заминированных земель — это вся деоккупированная территория.

«С начала этой деятельности, с 2022 года, мы разминировали около 30 тысяч гектаров. И если учитывать именно эти темпы, то нужно делать выводы. Конечно, не каждая территория требует глобального разминирования с помощью машин для разминирования, более детального прохождения саперами, но, по моему мнению, каждому квадратному метру земли Харьковской области, который деоккупирован, должно быть уделено внимание сапера или работника нетехнического обследования», — говорит Сокол.

Примерные сроки, в которые можно будет обследовать все потенциально заминированные территории Харьковщины, директор департамента не называет.

«Самое главное – это победа. А после победы мы уже будем делать все для того, чтобы в кратчайшие сроки разминировать территории, дать людям возможность свободно передвигаться по нашей родной земле», – добавляет Сокол.