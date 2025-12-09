Live

На Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га: сколько уже прошли саперы

Общество 21:27   09.12.2025
Елена Нагорная
На Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га: сколько уже прошли саперы Иллюстративное фото

Около 200 гектаров разминируют за неделю в Харьковской области силами всех гуманитарных операторов противоминной деятельности, рассказал журналистам директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Он уточнил, что сейчас в регионе работает около 130 государственных и частных операторов гуманитарного разминирования.

«Конечно, их становится больше. Становится больше с каждым месяцем. В конце весны их было около 100. Сейчас, в конце года, это уже цифра около 130… Гуманитарное разминирование — это разминирование любой территории, кроме 20-километровой зоны от линии боевого столкновения и государственной границы», — уточнил Сокол.

В целом в регионе, по его словам, было примерно 1 миллион 200 тысяч гектаров потенциально заминированных земель — это вся деоккупированная территория.

«С начала этой деятельности, с 2022 года, мы разминировали около 30 тысяч гектаров. И если учитывать именно эти темпы, то нужно делать выводы. Конечно, не каждая территория требует глобального разминирования с помощью машин для разминирования, более детального прохождения саперами, но, по моему мнению, каждому квадратному метру земли Харьковской области, который деоккупирован, должно быть уделено внимание сапера или работника нетехнического обследования», — говорит Сокол.

Читайте также: О темпах разминирования сельхозземель в 2025 году рассказали в ХОВА (видео)

Примерные сроки, в которые можно будет обследовать все потенциально заминированные территории Харьковщины, директор департамента не называет.

«Самое главное – это победа. А после победы мы уже будем делать все для того, чтобы в кратчайшие сроки разминировать территории, дать людям возможность свободно передвигаться по нашей родной земле», – добавляет Сокол.

Читайте также: Как аграрием Харьковщины получить 100% компенсации за разминирование земель

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2025, 19:45
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
09.12.2025, 21:52
Массовое захоронение в Изюме: идентифицировали 449 тел, работу завершили – ГВА
Массовое захоронение в Изюме: идентифицировали 449 тел, работу завершили – ГВА
09.12.2025, 15:28
Школьная революция приближается: что нужно знать харьковчанам (интервью)
Школьная революция приближается: что нужно знать харьковчанам (интервью)
09.12.2025, 18:00
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
09.12.2025, 11:15
На Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га: сколько уже прошли саперы
На Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га: сколько уже прошли саперы
09.12.2025, 21:27

Новости по теме:

07.12.2025
О темпах разминирования сельхозземель в 2025 году рассказали в ХОВА (видео)
02.12.2025
Проект для аграриев Харьковщины: сколько земель разминировали благодаря ООН
11.06.2025
Российский дрон убил сапера на Харьковщине, двое его коллег в больнице (фото)
12.08.2024
€2 млн на разминирование 3 областей, среди которых Харьковщина, выделяет ЕС
22.04.2024
Компенсацию за разминирование получат фермеры Харьковщины — Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га: сколько уже прошли саперы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 21:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 200 га разминируют за неделю в Харьковской области силами всех гуманитарных операторов, рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.".