Проект для аграриев Харьковщины: сколько земель разминировали благодаря ООН

Еще 90 гектаров сельскохозяйственных земель разминировали в Харьковской области силами Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Как рассказала журналистам руководитель Программы противоминной деятельности и реабилитации земель ФАО в Украине Тифэйн Лукас, проект по поддержке фермеров Харьковщины стартовал в 2023 году и включает две составляющие: очистка земель от взрывоопасных предметов и предоставление средств на восстановление деятельности.

Заявки в Государственном аграрном реестре принимали в две волны — летом 2023 года и в конце 2024-го. В ходе второй могли регистрироваться фермеры, которые обрабатывают от 3 до 300 гектаров в следующих громадах: Балаклейская, Барвенковская, Ольховская, Донецкая, Изюмская, Куньевская, Малиновская, Оскольская, Печенежская, Роганская, Савинская, Слобожанская, Чкаловская, Чугуевская и Шевченковская.

27 ноября очередные 12 сертификатов на очищенные от взрывоопасных предметов 90 гектаров земли передали главам Оскольской, Изюмской, Донецкой и Барвенковской громад. За какой период были разминированы эти территории, организаторы ответить не смогли. Тифэйн Лукас пояснила: «Это фермеры, которые подали свои заявки и в июне 2023 года, и в ноябре 2024 года».

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках программы отвечала за оценку пострадавших земель и предоставление финансовой поддержки фермерам на восстановление деятельности.

«С нашей стороны, ФАО, мы анализируем спутниковые снимки, чтобы посмотреть, как пострадали территории. И на основе этих данных, которые мы получаем и анализируем, мы можем приоритизировать, кто будет получать помощь в противоминной деятельности. Вместе со Всемирной продовольственной программой, вместе с HALO Trust, FSD, различными противоминными партнерами в течение всего процесса разминирования и после этого мы поддерживаем фермеров и громады также финансово. То есть у них будут лучшие условия для того, чтобы восстановить обработку земель, которые были повреждены», — отметила Тифэйн Лукас.

Она уточнила, что из всех аграриев, участвующих в программе, сформировали определенную очередь, исходя из оговоренных с правительством критериев.

«В первую очередь помощь оказывалась фермерам, которые возделывают до 300 гектаров земли. И тем, кто больше всего потерял в количестве обрабатываемых земель. Разминирование идет по этому приоритетному списку, а денежная помощь предоставляется всем. Все, кто подал заявку и соответствовал критериям, получили денежную помощь. Мы поддержали в Харьковской области 121 фермера. В среднем они получили за сезон 4 тысячи долларов на восстановление деятельности: на закупку семян, техники и удобрений», — рассказала Тифэйн Лукас.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) отвечает за разминирование. Как сообщил руководитель проекта ВПП по противоминной деятельности Гай Родс, помогают не только фермерским хозяйствам площадью до 300 гектаров, но и частным домохозяйствам.

«Проект реализуется в трех областях, но Харьковщина – это главный фокус. Всего есть 421 ферма, 185 громад, около 11 тысяч домохозяйств», – рассказал Гай Родс и уточнил, что в Харьковской области охватили 150 фермерских хозяйств и обработали около 3 тысяч гектаров земли. Но это не означает, что вся она была очищена от взрывоопасных предметов, так как считают и территории, которые после обследования оказались незаминированными.

«Сейчас мы сотрудничаем с международными операторами противоминной деятельности, которые представлены в Украине. Это, в первую очередь, FSD (Швейцарский фонд противоминной деятельности). Затем HALO Trust, британская организация по разминированию. И NPA, норвежская организация. Но также на следующий год мы планируем изучить сотрудничество с локальными операторами противоминной деятельности, которые представлены в Украине и в Харьковской области в частности. И также развиваем сотрудничество в рамках компенсационной схемы, которую внедряет Министерство экономики, по возмещению расходов на разминирование земель коммерческим операторам», — отметил Гай Родс.

В целом проект спонсируют около 15 доноров, продолжил он.

«Сейчас это 65-70 миллионов. Половина бюджета проекта идет на восстановление сельского хозяйства, на семена, на поддержку фермеров, на поддержку домохозяйств. А другая половина бюджета идет именно на разминирование, чтобы можно было вернуться и безопасно использовать земли», — уточнил Гай Родс.

Новые участники присоединиться к программе поддержки фермеров Харьковщины от ВПП и ФАО уже не могут, в 2026 году партнеры продолжат выполнять поданные ранее заявки.

«Если мы получим запрос от Харьковской областной военной администрации на расширение программы на дополнительные громады, мы это можем сделать. И можем с нашими донорами обсудить, чтобы финансированием покрыть эти дополнительные громады. И тогда фермеры получат в Государственном аграрном реестре уведомление о том, что эта программа открыта», — пояснила Тифэйн Лукас.

«С другой стороны, мы также продолжаем сотрудничать с домохозяйствами, с громадами, с обычными людьми, у которых есть огороды, которые они планируют использовать, и им нужна помощь», — добавил Гай Родс.