В полях Харьковщины появился Digger: что он делает (видео)
Спасатели ГСЧС Харьковщины показали, как делают безопасными для аграриев поля региона.
«В Балаклейской громаде Харьковщины продолжается разминирование сельскохозяйственных угодий. Пиротехники ГСЧС работают, чтобы фермеры могли безопасно возвращаться к работе на земле, долгое время остававшейся опасной из-за войны. Для повышения эффективности и уменьшения рисков для личного состава саперы используют машину механизированного разминирования Digger. Эта современная техника швейцарского производства позволяет оперативно очищать большие площади, минимизируя угрозу людям», — пояснила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Digger может уничтожать взрывоопасные предметы благодаря своему мощному фрезерному устройству. Управляют техникой дистанционно. Поэтому риск для пиротехников — минимальный.
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«Каждый разминированный гектар – это еще один шаг к миру и восстановлению украинского села», — подчеркнули спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 16:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС Харьковщины показали, как делают безопасными для аграриев поля региона".