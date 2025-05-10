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Что находят в самых грибных лесах Харьковщины саперы (видео)

Общество 21:58   10.05.2025
Оксана Горун
Что находят в самых грибных лесах Харьковщины саперы (видео)

В Харьковской области саперы продолжают разминировать Изюмские леса — самую популярную локацию для грибников региона, которая сейчас засыпана взрывоопасными предметами.

«Недавно пиротехнические подразделения ГСЧС проводили обследование одного из лесных массивов Изюмского района. Основной целью было выявление взрывоопасных предметов в лесу, лесных дорогах и минерализованных полосах. В той местности оккупанты применяли хаотическое дистанционное минирование с помощью ракетных и артиллерийских установок, или с использованием специальных машин или пусковых установок, такими минами, как ПФМ-1, ПФМ-1С, более известными как «Лепестки», а также ПОМ-3 — «Медальон», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили: те типы мин, которыми засыпали Изюмские леса россияне, запрещены международной конвенцией, так как несут чрезвычайную угрозу населению.

«Во время работы саперы обнаружили несколько мин типа ПФМ-1С, которые уничтожали на месте путем контролируемого подрыва», — проинформировали спасатели.

Читайте также: Под Изюмом погиб военный из Британии, занимавшийся разминированием — Telegraph

Отметим, с установлением теплой весенней погоды в Харьковской области резко участились случаи подрывов на минах. Только на минувшей неделе двое мужчин погибли, а один получил ранения в посадке в Изюме — сдетонировала ПОМ-2. Жители села Каменка и все того же Изюма наступили на «лепестки». А в селе Заречное Чугуевского района 11-летний мальчик взял в руки обнаруженное неизвестное устройство, оно взорвалось.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 21:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области саперы продолжают разминировать Изюмские леса — самую популярную локацию для грибников региона, которая сейчас засыпана взрывоопасными предметами".