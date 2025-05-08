11-летний мальчик подорвался на мине в селе Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
Инцидент произошел в селе Заречное Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета 11-летний мальчик получил минно-взрывную травму головы и грудной клетки.
Пострадавшего госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дитина, мина, подорвался на мине;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел в селе Заречное Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".