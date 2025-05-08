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11-летний мальчик подорвался на мине в селе Харьковской области

Происшествия 17:59   08.05.2025
Оксана Якушко
11-летний мальчик подорвался на мине в селе Харьковской области Фото: ukrinform.ua

Инцидент произошел в селе Заречное Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета 11-летний мальчик получил минно-взрывную травму головы и грудной клетки.

Пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 17:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел в селе Заречное Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".