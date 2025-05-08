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Под Изюмом погиб военный из Британии, занимавшийся разминированием — Telegraph

Мир 11:38   08.05.2025
Оксана Горун
Под Изюмом погиб военный из Британии, занимавшийся разминированием — Telegraph Фото: The Telegraph

О смерти 40-летнего британца Криса Гарретта под Изюмом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на заявление представителя гуманитарного агентства Prevail, основанного Гарреттом.

«Во вторник Prevail получила сокрушительное известие о том, что наш соучредитель и председатель вместе с другими членами команды были тяжело ранены в результате инцидента возле Изюма. Мы все еще собираем информацию и работаем вместе с военными и полицейскими, чтобы раскрыть подробности», — сказал представитель Prevail.

Он подтвердил изданию, что от тяжелых ранений Крис Гарретт и еще один участник разминирования скончались. Трагедия случилась неподалеку от Изюма. Там британец вместе с командой разминировал территории. Гражданин Великобритании участвовал в сопротивлении Украины российским оккупантам с 2014 года.

«Бывший лесовод с острова Мэн, г-н Гарретт провел большую часть войны, подрывая артиллерийские снаряды и мины, установленные российскими войсками, отступающими со своих позиций», — пишет The Telegraph.

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Гарретт непродолжительное время служил в британской армии. В Мьянме он научился саперным работам — и с тех пор уничтожал взрывоопасные предметы. После обучения разминированию он отправился в Украину, в 2014-м, и по началу служил вместе с добровольцами «Азова». В 2022-м британский сапер был в первых рядах тех, кто посетил Бучу и Ирпень после российской оккупации. Также недавно фейковый суд так называемой «ДНР» заочно приговорил Гарретта к 14,5 года тюрьмы «за терроризм». Издание сообщает, что украинские власти начали расследование смерти гражданина Великобритании.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 11:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти 40-летнего британца Криса Гарретта под Изюмом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на заявление представителя гуманитарного агентства Prevail, основанного Гарреттом".