Нашли мину в посадке: в Изюме погибли двое мужчин, еще один — ранен
6 мая около 16:30 сдетонировала мина ПОМ-2 в городе Изюм на Харьковщине. В результате взрыва есть жертвы.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчины нашли в посадке боеприпас, который остался с периода оккупации города. Через некоторое время он сдетонировал.
«В результате взрыва 28 и 40-летние мужчины получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, а 30-летний мужчина получил ранения. Его доставили в местную больницу», — отметили правоохранители.
Следователи открыли уголовные производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».
Правоохранители призывали быть очень осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, мина, погибли, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 мая около 16:30 сдетонировала мина ПОМ-2 в городе Изюм на Харьковщине. В результате взрыва есть жертвы.".