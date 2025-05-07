Нашли мину в посадке: в Изюме погибли двое мужчин, еще один — ранен

6 мая около 16:30 сдетонировала мина ПОМ-2 в городе Изюм на Харьковщине. В результате взрыва есть жертвы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчины нашли в посадке боеприпас, который остался с периода оккупации города. Через некоторое время он сдетонировал.

«В результате взрыва 28 и 40-летние мужчины получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, а 30-летний мужчина получил ранения. Его доставили в местную больницу», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовные производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Правоохранители призывали быть очень осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.