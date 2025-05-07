Live
  • Ср 07.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.96

Нашли мину в посадке: в Изюме погибли двое мужчин, еще один — ранен

Общество 12:06   07.05.2025
Виктория Яковенко
Нашли мину в посадке: в Изюме погибли двое мужчин, еще один — ранен Иллюстративное фото

6 мая около 16:30 сдетонировала мина ПОМ-2 в городе Изюм на Харьковщине. В результате взрыва есть жертвы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчины нашли в посадке боеприпас, который остался с периода оккупации города. Через некоторое время он сдетонировал.

«В результате взрыва 28 и 40-летние мужчины получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, а 30-летний мужчина получил ранения. Его доставили в местную больницу», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовные производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Правоохранители призывали быть очень осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.

Читайте также: Взрыв в Харькове — травмированы двое гражданских

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр
Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр
07.05.2025, 07:41
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
06.05.2025, 10:10
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
07.05.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 7 мая: что на фронте, погибшие из-за взрыва
Новости Харькова – главное за 7 мая: что на фронте, погибшие из-за взрыва
07.05.2025, 12:10
Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства
Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства
07.05.2025, 12:38

Новости по теме:

12:06
Нашли мину в посадке: в Изюме погибли двое мужчин, еще один — ранен
11:52
Как разминируют леса вокруг Изюма, показала ГСЧС (видео)
11:27
От пожара в лесах под Изюмом загорелись дома и хозпостройки (фото, видео)
07:19
«Чрезвычайная ситуация» — лесничие о пожаре под Изюмом (фото)
15:14
Лесной пожар у Изюма быстро распространяется из-за ветра: началась эвакуация

Вы читали новость: «Нашли мину в посадке: в Изюме погибли двое мужчин, еще один — ранен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 мая около 16:30 сдетонировала мина ПОМ-2 в городе Изюм на Харьковщине. В результате взрыва есть жертвы.".