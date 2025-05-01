Взрыв в Харькове — травмированы двое гражданских

Около 20:30 30 апреля в Немышлянском районе Харькова (Кулиничи) произошел взрыв взрывоопасного устройства неустановленного типа.

В результате взрыва двое гражданских получили минно-взрывные травмы средней степени тяжести, сообщили в Центре координации противоминной деятельности при ХОВА.

В ведомстве напоминают о высоком уровне минной опасности в регионе. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо обратиться по телефону «горячей линии» 0800 33 10 40, 101 или 102.