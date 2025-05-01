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Взрыв в Харькове — травмированы двое гражданских

Происшествия 07:15   01.05.2025
Елена Нагорная
Взрыв в Харькове — травмированы двое гражданских Иллюстративное фото

Около 20:30 30 апреля в Немышлянском районе Харькова (Кулиничи) произошел взрыв взрывоопасного устройства неустановленного типа.

В результате взрыва двое гражданских получили минно-взрывные травмы средней степени тяжести, сообщили в Центре координации противоминной деятельности при ХОВА.

В ведомстве напоминают о высоком уровне минной опасности в регионе. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо обратиться по телефону «горячей линии» 0800 33 10 40, 101 или 102.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 07:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:30 30 апреля в Немышлянском районе Харькова (Кулиничи) произошел взрыв взрывоопасного устройства неустановленного типа.".