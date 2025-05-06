Двое жителей Харьковщины подорвались на противопехотной мине: подробности

О ЧП на территории Изюмского района Харьковщины сообщили в ГУ Нацполиции.

«54 и 59-летние жители села Каменка и города Изюм подорвались на противопехотной мине «Лепесток». Мужчины получили телесные повреждения, они были направлены в больницу для оказания медицинской помощи», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП.

Информация о подрывах поступила в полицию 5 мая. Ранее в ГСЧС сообщали о подрыве в Изюме 49-летнего мужчины — также на противопехотной мине, ему оторвало стопу.

«На деоккупированной территории и в населенных пунктах, где велись активные боевые действия, минная опасность очень высока. Будьте внимательны! Не подходите и не прикасайтесь к подозрительным устройствам. В случае обнаружения опасного предмета звоните по телефону на специальные линии «101», «102», — напомнили полицейские.