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Двое жителей Харьковщины подорвались на противопехотной мине: подробности

Происшествия 11:09   06.05.2025
Оксана Горун
Двое жителей Харьковщины подорвались на противопехотной мине: подробности Иллюстративное фото

О ЧП на территории Изюмского района Харьковщины сообщили в ГУ Нацполиции. 

«54 и 59-летние жители села Каменка и города Изюм подорвались на противопехотной мине «Лепесток». Мужчины получили телесные повреждения, они были направлены в больницу для оказания медицинской помощи», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП.

Информация о подрывах поступила в полицию 5 мая. Ранее в ГСЧС сообщали о подрыве в Изюме 49-летнего мужчины — также на противопехотной мине, ему оторвало стопу.

«На деоккупированной территории и в населенных пунктах, где велись активные боевые действия, минная опасность очень высока. Будьте внимательны! Не подходите и не прикасайтесь к подозрительным устройствам. В случае обнаружения опасного предмета звоните по телефону на специальные линии «101», «102», — напомнили полицейские.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ЧП на территории Изюмского района Харьковщины сообщили в ГУ Нацполиции ".