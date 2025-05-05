На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине

5 мая в городе Изюм 49-летний мужчина подорвался на противопехотной мине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва у него частичная ампутация левой стопы, пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.