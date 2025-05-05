На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине
Фото: Википедия
5 мая в городе Изюм 49-летний мужчина подорвался на противопехотной мине, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
В результате взрыва у него частичная ампутация левой стопы, пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Читайте также: Год считали пропавшим без вести: стало известно о гибели воина с Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мина, мина противопехотная, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 18:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая в городе Изюм 49-летний мужчина подорвался на противопехотной мине, сообщает ГСЧС в Харьковской области. ".