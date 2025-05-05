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На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине

Происшествия 18:57   05.05.2025
Оксана Якушко
На противопехотной мине подорвался мужчина на Харьковщине Фото: Википедия

5 мая в городе Изюм 49-летний мужчина подорвался на противопехотной мине, сообщает ГСЧС в Харьковской области. 

В результате взрыва у него частичная ампутация левой стопы, пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 18:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая в городе Изюм 49-летний мужчина подорвался на противопехотной мине, сообщает ГСЧС в Харьковской области. ".