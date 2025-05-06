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В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ

Происшествия 10:29   06.05.2025
Оксана Горун
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании военной контрразведкой СБУ российского агента в зоне боевых действий в Харьковской области. По данным следствия, это контрактник бригады ВСУ.

В СБУ сообщают: задержанный работал на российскую военную разведку (ГРУ). Задерживали его при содействии Главкома ВСУ.

«По материалам дела, предатель «сливал» оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении. Поэтапно задокументировано, как агент через мессенджер выходил на куратора из российского гру и передавал ему координаты своего и других подразделений на передовой», — заявила пресс-служба СБУ.

Россиян интересовали координаты украинских штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций. Информацию, которую они хотели получить, предатель передавал голосовыми сообщениями в анонимном чате. Его данные планировали использовать, чтобы нанести ракетно-бомбовые удары. При этом агента «берегли» — перед началом российских обстрелов он должен был успеть покинуть территорию, по которой будет огонь.

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«Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные намерения и предотвратила их реализацию. После проведения мероприятий по обеспечению локаций Сил обороны предатель был задержан недалеко от линии боевого столкновения», — сообщили в СБУ.

У «крота» изъяли два телефона, с которых он общался с российским ГРУ. Следствие установило, что украинского гражданина россияне завербовали в январе этого года. Установили и личность куратора от российской разведки — он находится на передовой восточного фронта. Задержанному сообщили о подозрении в госизмене. Он — под стражей без права внести залог. Наказанием за действия военнослужащего может стать пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 10:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины заявила о задержании военной контрразведкой СБУ российского агента в зоне боевых действий в Харьковской области. Это контрактник бригады ВСУ".