Корректировал авиаудары РФ по Харьковщине: СБУ задержала железнодорожника
О подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) сообщили 51-летнему помощнику машиниста одного из локомотивных депо в Харьковской области. По версии следствия, железнодорожник шпионил за эшелонами СОУ для российской разведки и таким образом корректировал авиаудары РФ.
В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал как автор антиукраинских комментариев в «Одноклассниках». Мужчина получил задание: передавать координаты железнодорожных платформ, на которых разгружают военную технику Сил обороны, информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Чтобы скорректировать воздушную атаку агрессора, предатель фиксировал время и место прибытия эшелонов ВСУ на объекты «Укрзалізниці». Одновременно агент шпионил за направлениями полетов боевых вертолетов ВСУ, пытаясь вычислить вероятные локации авиабаз Сил обороны. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства, когда он готовил агентурный отчет для оккупантов», — рассказал Абдула.
У мужчины изъяли запасной телефон, который он использовал для переписки с куратором.
Подозреваемый под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Читайте также: В Харькове поймали подростка, который сжег дотла сразу три авто — прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, корректировщик, новости Харькова, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Корректировал авиаудары РФ по Харьковщине: СБУ задержала железнодорожника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 10:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) сообщили 51-летнему помощнику машиниста одного из локомотивных депо в Харьковской области.".