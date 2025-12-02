Проєкт для аграріїв Харківщини: скільки земель розмінували за підтримки ООН

Ще 90 гектарів сільськогосподарських земель розмінували на Харківщині силами Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН і Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) ООН.

Як розповіла журналістам керівниця Програми протимінної діяльності та реабілітації земель ФАО в Україні Тіфейн Лукас, проєкт з підтримки фермерів Харківщини стартував у 2023 році та включає дві складові: очищення земель від вибухонебезпечних предметів та надання коштів на відновлення діяльності.

Заявки у Державному аграрному реєстрі приймали у дві хвилі – влітку 2023 року та наприкінці 2024-го. У межах другої могли реєструватися фермери, які обробляють від 3 до 300 гектарів у наступних громадах: Балаклійська, Барвінківська, Вільхівська, Донецька, Ізюмська, Куньєвська, Малинівська, Оскільська, Печенізька, Роганська, Савинська, Слобожанська, Чкаловська, Чугуївська та Шевченківська.



27 листопада чергові 12 сертифікатів на очищені від вибухонебезпечних предметів 90 гектарів землі передали головам Оскільської, Ізюмської, Донецької та Барвінківської громад. За який період були розміновані ці території, організатори відповісти не змогли. Тіфейн Лукас пояснила: “Це фермери, які подали свої заявки і в червні 2023 року, і в листопаді 2024-го”.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у межах програми відповідала за оцінку постраждалих земель та надання фінансової підтримки фермерам на відновлення діяльності.

«З нашого боку, ФАО ми аналізуємо супутникові знімки, щоб подивитися, як постраждали території. І на основі цих даних, які ми отримуємо та аналізуємо, ми можемо пріоритизувати, хто отримуватиме допомогу у протимінній діяльності. Разом із Всесвітньою продовольчою програмою, разом із HALO Trust, FSD, різними протимінними партнерами протягом усього процесу розмінування і після цього ми підтримуємо фермерів та громади також фінансово. Тобто у них будуть найкращі умови для того, щоб відновити обробіток земель, які були пошкоджені», — зазначила Тіфейн Лукас.

Вона уточнила, що з усіх аграріїв, які беруть участь у програмі, сформували певну чергу, виходячи з обумовлених з урядом критеріїв.

«Першочергово допомога надавалася фермерам, які культивують до 300 гектарів землі. І тим, які найбільше мали втрат в кількості земель, які є в обробітку. Розмінування йде по цьому списку пріоритизації, а грошова допомога надається всім. Усі, хто подався і був у межах цих критеріїв, отримали грошову допомогу. Ми підтримали в Харківській області 121 фермера. У середньому вони отримали за сезон 4 тисячі доларів для відновлення діяльності. На закупівлю насіння, техніки та добрив», – розповіла Тіфейн Лукас.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) відповідає за розмінування. Як повідомив керівник проєкту ВПП із протимінної діяльності Гай Родс, допомагають не лише фермерським господарствам площею до 300 гектарів, а й приватним домогосподарствам.

“Проєкт реалізується у трьох областях, але Харківщина – це головний фокус. Загалом є 421 ферми, 185 громад, близько 11 тисяч домогосподарств”, – розповів Гай Родс й уточнив, що на Харківщині охопили 150 фермерських господарств і опрацювали близько 3 тисяч гектарів землі. Але це не означає, що вся вона була очищена від вибухонебезпечних предметів, адже рахують й території, які після обстеження виявилися незамінованими.

“Наразі ми співпрацюємо з міжнародними операторами протимінної діяльності, які представлені в Україні. Це, в першу чергу, FSD (Швейцарський фонд протимінної діяльності. Потім HALO Trust, британська організація з розмінування. І NPA, норвезька організація. Але також на наступний рік ми плануємо вивчити співпрацю з локальними операторами протимінної діяльності, які представлені в Україні й у Харківській області зокрема. І також розвиваємо співпрацю в межах компенсаційної схеми, яку впроваджує Міністерство економіки, щодо відшкодування розмінування земель комерційним операторам”, – зазначив Гай Родс.

Загалом проєкт спонсорують близько 15 донорів, продовжив він.

«Наразі це 65-70 мільйонів. Половина бюджету проєкту йде на відновлення сільського господарства, насіння, підтримку фермерів, підтримку домогосподарств. А інша половина бюджету йде саме на розмінування, щоб можна було повернутись та безпечно використовувати землі», — уточнив Гай Родс.

Нові учасники приєднатися до програми підтримки фермерів Харківщини від ВПП та ФАО вже не можуть, у 2026 році партнери продовжать виконувати подані раніше заявки.

“Якщо ми отримаємо запит від Харківської обласної військової адміністрації на розширення програми на додаткові громади, ми це можемо зробити. І можемо з нашими донорами проговорити, щоб фінансуванням покрити ці додаткові громади. І тоді фермери отримають у Державному аграрному реєстрі сповіщення про те, що ця програма відкрита”, – пояснила Тіфейн Лукас.



“З іншого боку, також ми продовжуємо співпрацювати з домогосподарствами, з громадами, звичайними людьми, в яких є городи, які вони планують використовувати, і їм потрібна допомога з цим”, – додав Гай Родс.