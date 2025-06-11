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Российский дрон убил сапера на Харьковщине, двое его коллег в больнице (фото)

Происшествия 19:08   11.06.2025
Елена Нагорная
Российский дрон убил сапера на Харьковщине, двое его коллег в больнице (фото)

Российский ударный БпЛА 11 июня атаковал чрезвычайников, когда те разминировали сельхозугодья на освобожденных территориях Изюмского района.

«Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу», — сообщили в ГСЧС.

БпЛА атаковал саперов в Изюмском районе

В результате удара погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский. Он служил в ГСЧС с 2023 года, а в должности сапера-механика — с 2024-го.

«Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где опаснее всего, чтобы другие могли жить», — вспоминают его побратимы.

Без мужа и отца остались жена и 9-летняя дочь.

Двое коллег Василия ранены — медики борются за их жизни.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский ударный БпЛА 11 июня атаковал чрезвычайников, когда те разминировали сельхозугодья на освобожденных территориях Изюмского района Харьковской области.".