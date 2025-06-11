Российский дрон убил сапера на Харьковщине, двое его коллег в больнице (фото)

Российский ударный БпЛА 11 июня атаковал чрезвычайников, когда те разминировали сельхозугодья на освобожденных территориях Изюмского района.

«Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу», — сообщили в ГСЧС.

В результате удара погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский. Он служил в ГСЧС с 2023 года, а в должности сапера-механика — с 2024-го.

«Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где опаснее всего, чтобы другие могли жить», — вспоминают его побратимы.

Без мужа и отца остались жена и 9-летняя дочь.

Двое коллег Василия ранены — медики борются за их жизни.