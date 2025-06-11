Российский дрон убил сапера на Харьковщине, двое его коллег в больнице (фото)
Российский ударный БпЛА 11 июня атаковал чрезвычайников, когда те разминировали сельхозугодья на освобожденных территориях Изюмского района.
«Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу», — сообщили в ГСЧС.
В результате удара погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский. Он служил в ГСЧС с 2023 года, а в должности сапера-механика — с 2024-го.
«Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где опаснее всего, чтобы другие могли жить», — вспоминают его побратимы.
Без мужа и отца остались жена и 9-летняя дочь.
Двое коллег Василия ранены — медики борются за их жизни.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, гуманитарное разминирование, изюмский район, новости Харькова, саперы;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский ударный БпЛА 11 июня атаковал чрезвычайников, когда те разминировали сельхозугодья на освобожденных территориях Изюмского района Харьковской области.".